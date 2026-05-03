В Україні пропонують запровадити щомісячний податок для власників електромобілів

Народні депутати розглядають концепцію введення щомісячного податку для власників електромобілів, розмір якого залежатиме від вартості авто, щоб збалансувати податкове навантаження з водіями машин на пальному.

В Україні обговорюють можливість зміни підходу до оподаткування електромобілів, замінивши поточні умови на регулярний щомісячний збір. Ініціатива передбачає, що розмір нового податку безпосередньо залежатиме від ринкової вартості та умовного «класу» транспортного засобу. З такою пропозицією виступив народний депутат Дмитро Нагорняк.

За словами парламентаря, наразі власники електрокарів сплачують до бюджету значно менше коштів порівняно з водіями традиційних автомобілів із двигунами внутрішнього згоряння (ДВЗ). Він переконаний, що держава фактично тричі субсидіює екологічний транспорт: спершу скасувавши ввізне мито та ПДВ під час розмитнення, а згодом — забезпечуючи пільгові тарифи на електроенергію для домашнього заряджання за рахунок «Енергоатому» та «Укргідроенерго».

Аби вирівняти податкове навантаження в автомобільному секторі, пропонується запровадити фіксовану щомісячну ставку з градацією за ціною машини. Як приклад ініціатори наводять такий розрахунок: для електромобіля вартістю близько 30 тисяч доларів орієнтовний щомісячний платіж може скласти 4 тисячі гривень. Депутат наголошує, що навіть за такого підходу ця сума залишається вдвічі чи втричі меншою за ті непрямі податки, які щомісяця сплачує через акцизи на пальне власник бензинового чи дизельного авто.

Наразі ця ідея перебуває лише на стадії «сирої» концепції, яка потребує ретельного опрацювання категорій транспортних засобів та оцінки економічного впливу на громадян. Голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев підтвердив, що профільний комітет поки не розглядає жодного подібного законопроєкту. Утім, сам факт публічних дискусій свідчить про те, що держава може переглянути податкову політику щодо електромобілів у найближчому майбутньому.

