Чому ми прокидаємося вдосвіта: причини раннього безсоння та поради фахівців

Регулярні пробудження вдосвіта найчастіше є наслідком поєднання природних біологічних циклів та накопиченого стресу, зазначає видання The Conversation.

Короткочасні переривання сну — це цілком нормальна фізіологічна особливість людського організму. Проте вони перетворюються на проблему, коли переходять у тривалі періоди виснажливого безсоння. Нічний відпочинок складається з циклів тривалістю від 90 до 110 хвилин, які послідовно охоплюють фази легкого, глибокого та швидкого сну.

Ближче до ранку сон стає менш глибоким, а рівень гормону кортизолу поступово зростає, готуючи тіло до природного пробудження. Якщо ж людина перебуває у стані хронічного стресу, такі фізіологічні зміни змушують мозок миттєво перемикатися в режим активного аналізу проблем. Через ці тривожні роздуми заснути повторно стає вкрай важко.

Додатково на якість відпочинку впливають наші повсякденні звички. Зокрема, вживання алкоголю чи кофеїну навіть за шість годин до сну здатне спровокувати серйозну фрагментацію відпочинку саме в другій половині ночі.

Якщо такі нічні пробудження повторюються регулярно, існує значний ризик їх переходу у стійке безсоння. З часом формується небезпечне замкнене коло: мозок перестає сприймати ніч як час для відновлення, натомість асоціюючи її з напругою. Лягаючи спати, людина підсвідомо очікує на чергове пробудження та брак сну, що викликає додаткову тривогу і лише поглиблює проблему.

Для боротьби з цим явищем фахівці рекомендують дотримуватися суворої гігієни сну:

зберігати єдиний графік пробудження щодня;

суттєво обмежити використання гаджетів перед сном;

підтримувати прохолодну та комфортну температуру у спальні.

Якщо ж заснути не вдається протягом тривалого часу, експерти радять ненадовго встати з ліжка і зайнятися спокійною рутинною справою. Це допоможе розірвати стійкий психологічний зв’язок між спальним місцем та станом тривожного неспокою.