Скільки важить земля? Вчені створили нові величини, щоб описати це

Вчені офіційно затвердили нові величини у Міжнародній системі одиниць (СІ). Востаннє подібне відбувалося понад 30 років тому. Ініціатором нововведень виступила Національна фізична лабораторія Великобританії, чиї почини підтримали вчені з усього світу.

На 27-й Генеральній конференції з мір і ваг були прийняті такі позначення:

Ронна (R) – 10 27 .

Кветта (Q) – 10 30 .

Ронто (r) – 10 -27 .

Квекто (q) – 10 -30 .

Вчені пояснюють, що нові значення в СІ напрошувалися давно, особливо гостро їх потребували в галузі хімії, де доводиться висловлювати величезну кількість молекулярних сполук.

За словами керівника відділу метрології Національної фізичної лабораторії Великобританії (NPL) Річарда Брауна, префікси R і Q для нових величин обрали за залишковим принципом — це дві останні літери, які ще не зарезервували для інших позначень.

З новими величинами набагато зручніше описувати величезну масу планет. З новими приставками масу Землі, наприклад, можна описати як 6 роннаграм, а масу Юпітера — як 2 кветтаграми. Тепер систему СІ можна не чіпати ще 20-25 років, потреба людства у великих числах тимчасово задоволена.