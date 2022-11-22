Як правильно користуватися повербанком, щоб він довше прослужив і не вибухнув

Повербанк за останні кілька тижнів став незамінним пристроєм для багатьох українців. Під час тривалих вимкнень світла від нього можна зарядити телефон чи планшет та попри все залишатися на зв’язку. Однак у повербанка, як і в будь-якої іншої техніки також є свої недоліки. Наприклад він може перегрітися і навіть вибухнути. Проте таких наслідків не складно уникнути. Потрібно лише чітко дотримуватись кількох простих правил користування повербанком.

Не тримати на сонці та в холоді

Як і низка інших електронних пристроїв, повербанк не любить критичних температур. На холоді він може втрачати свої технічні властивості та швидше розряджатися. Якщо ж залишити «банку» на підвіконнику під сонячними променями, можливе перегрівання та загорання.

Припиняти зарядку, якщо повербанк перегрівся

Перегрів – це ледь не найгірше, що може трапитися з портативним зарядним пристроем. Якщо під час заряджання свого гаджету ви помітили, що температура повербанка різко підвищилася, зарядку краще припинити. Після того, як пристрій охолоне, можна знову підключити до нього телефон або планшет.

Берегти «банку» від механічних ушкоджень

До вибуху повербанка може призвести не лише його перегрів, а й подряпини на корпусі, удари чи інші пошкодження. Всередину повербанка також може потрапити вода, яка спричинить корозію мікросхем. В такому випадку повербанк краще віддати на утилізацію, адже користуватися ним далі буде просто небезпечно.

Регулярно заряджати, не чекаючи повної розрядки

Заряджати повербанк потрібно коли він зберігає в собі щонайменше 10% енергообсягу. Тоді пристрій «проживе» довше і в повній мірі виконає передбачену для нього кількість циклів заряду (зазвичай від 500 до 1000 циклів). Хоча після того, як повербанк відслужить свій вік, його все одно доведеться позбутися.

Варто також пам’ятати, що повербанки з часом старіють. Тож якщо своєю «банкою» ви не користувалися багато років, не надто на неї розраховуйте, а краще придбайте нову.