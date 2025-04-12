Космонавт, який прибув на МКС, виявився українським дезертиром з Запоріжжя

На борту космічного корабля «Союз МС-27», який у вівторок прибув на Міжнародну космічну станцію МКС, перебуває космонавт, заочно засуджений за державну зраду в Україні. Олексій Зубрицький перейшов на бік Росії у 2014 році і зараз розшукується українськими спецслужбами. Він летів у космос як бортінженер.

Зубрицький народився в Запоріжжі і закінчив Харківський університет повітряних сил. Відомо, що його сім’я досі живе в Україні. До 2014 року він пілотував штурмовики у Повітряних силах Збройних сил України з базуванням у Севастополі. Після анексії Криму росією Зубрицький зник. Як з’ясувалося, він вступив на службу до російської армії, де проходив її в Ростовській і Краснодарській областях. Пізніше він подав документи на підготовку космонавтів і став одним з них. Однак у космосі він представляє не Україну, а Росію.

Космонавта засудили до 15 років позбавлення волі

8 квітня Зубрицький полетів на ракеті «Союз» до МКС разом з командиром екіпажу, росіянином Сергієм Рижиковим, і астронавтом НАСА Джонні Кімом. Ракета стартувала з космодрому Байконур у Казахстані і через кілька годин приземлилася на Міжнародній космічній станції. Очікується, що місія триватиме 245 днів.

Через два дні після запуску космічного корабля у ЗМІ з’явилися сенсаційні повідомлення про «російського космонавта», який насправді є українським дезертиром і зрадником своєї країни. За даними інформаційного агентства РБК, 32-річний Олексій Зубрицький був визнаний дезертиром, і в березні 2024 року Вінницький міський суд засудив його до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна за державну зраду. Відомо, що він брав активну участь у бойових діях на боці Росії, в тому числі в Сирії. За даними РБК, він також працює «спеціальним кореспондентом» російського пропагандистського агентства ТАСС.

Перебуваючи на МКС, Зубрицький як бортінженер, буде, серед іншого, контролювати прибуття і відправлення транспортних кораблів, допомагати обслуговувати космічну станцію і брати участь в сотнях експериментів. Він також може взяти участь у так званих виходах у відкритий космос, а також у запланованих США місіях з модернізації сонячних панелей станції.