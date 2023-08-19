Смартфони на Android зможуть надсилати повідомлення без мережі та Wi-fi

У версії Google Messages для Android 14 у майбутньому може з’явитися функція надсилання екстрених повідомлень SOS через супутниковий зв’язок. Про це повідомляє видання Android Authority, посилаючись на дата-майнерів Ніла Рахмуні та Мішаала Рахмана.

Дослідники знайшли в коді Google Messages нові елементи інтерфейсу користувача для відправки сигналу SOS. Судячи зі скріншотів, які опублікував Рахмуні, для екстрених повідомлень у месенджері буде передбачено окреме діалогове вікно.

Інформації про те, як саме буде реалізовано нову функцію, немає. Рахман пише, що для надсилання повідомлень через супутниковий зв’язок смартфон має бути обладнаний відповідним модемом.

Деякі Android-флагмани вже оснащені відповідним модулем. До них відносяться, наприклад, Pixel 7 і Pixel 7 Pro. Смартфони Google 2023 Pixel 8 і 8 Pro, за чутками, також отримають підтримку супутникового зв’язку.