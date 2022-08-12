Xiaomi Mix Fold 2 – новий гнучкий смартфон від китайського бренду

Xiaomi представила флагманський смартфон Mix Fold 2. Про це повідомляє видання Engadget.





Анонсований девайс складається із двох половинок, з’єднаних шарніром. У складеному стані корпус пристрою має товщину 11,2 міліметра, у розкритому – 5,4 міліметра. За словами представників компанії, новий шарнір дозволяє щільніше притискати стулки девайса один до одного. Основний OLED-екран має 8,02-дюймову діагональ з роздільною здатністю 2016х1914 пікселів, додатковий – 6,56 дюйма з роздільною здатністю 2520х1080 пікселів.

На задній панелі Xiaomi Mix Fold 2 розташована камера Leica. Вона має три об’єктиви роздільною здатністю 50, 13 та 8 мегапікселів з фірмовими режимами Authentic та Vibrant. На передній панелі знаходиться 8-мегапіксельна селфі-камера. На початку липня Xiaomi представила телефон 12S Ultra, який також вийшов із камерою від Leica.

Флагман отримав топовий процесор Snapdragon 8+ Gen 1, 12 гігабайт оперативної та 256 гігабайт вбудованої пам’яті. Девайс вийшов з акумулятором ємністю 4500 міліампер-годин із підтримкою швидкої зарядки на 67 ват. Вага пристрою складає 262 грами – замість 317 грамів у оригінального Mix Fold.

Вартість Xiaomi Mix Fold 2 складає 8999 юанів або близько 50 тисяч гривень. Топова модифікація з накопичувачем на 1 терабайт оцінена в 11999 юанів, або близько 66 тисяч гривень. Новий пристрій призначений виключно для внутрішнього ринку.