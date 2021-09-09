Розкрито характеристики iPhone 14, що виходить у 2022 році

Вчора в мережі з’явилися перші рендери iPhone 14 Pro зі зниклим «чубчиком». Тепер же інсайдери опублікували характеристики прийдешньої лінійки, анонс якої Apple готує лише восени 2022 року.





Відповідну таблицю опублікував засновник дослідницьких компаній Display Supply Chain Consultants та DisplaySearch Росс Янг в своєму Twitter-акаунті.

Згідно з нею, у 2022-му нас також чекають чотири моделі iPhone, тільки називатися вони будуть інакше: iPhone 14, iPhone 14 Max, iPhone 14 Pro і iPhone 14 Pro Max. Max-версії оснастять 6,68-дюймовими дисплеями, а решта моделі – екранами на 6,06 дюйма.

При цьому Pro-версії прийдешніх iPhone отримають дисплеї з динамічної частотою оновлення (від 1 до 120 Гц), а більш прості модифікації отримають стандартний 60 Гц екран.

Більш повну інформацію про те, які характеристики ховаються за лінійкою iPhone 14 можна знайти в таблиці вище.