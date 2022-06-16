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Чергова еко-ініціатива Apple має намір поліпшити стан екології та врятувати світ

16.06.2022
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Останні кілька років Apple активно намагається стати максимально еко-френдлі компанією. Чого тільки коштувала відмова виробника від комплектного зарядного блоку під час продажу смартфонів.

Але цього, мабуть, Apple виявилося замало. Як стало відомо, вже з цього тижня IT-гігант почне відправляти відремонтовані iPhone 12 у новій коричневій коробці. Вона на 100% позбавлена ​​пластику та створена з паперу без відбілювача.

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Зазначимо, що до останнього всі відремонтовані iPhone постачалися у звичайній білій коробці. При цьому експеримент з еко-упаковкою поки що поширюватиметься лише на iPhone. Але з огляду на любов компанії до економії, можна очікувати перехід на коричневі коробки і у випадку з іншими пристроями бренду, що пройшли через ремонт.

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16.06.2022
Менше хвилини
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