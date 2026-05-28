Apple розробляє нову функцію захисту iPhone від крадіжок, яка запозичить успішний досвід Android

Видання 9to5Mac повідомляє, що компанія Apple працює над впровадженням нової системи безпеки, яка покликана захистити власників iPhone у разі відкритого викрадення смартфона. Подібна технологія під назвою «Блокування при виявленні крадіжки» вже реалізована в операційній системі Android, починаючи з 15-ї версії. Її суть полягає в тому, що екран пристрою миттєво блокується, якщо зловмисник різко вихоплює гаджет із рук власника.

Як працюватиме технологія від Apple

Аналог від Apple використовуватиме схожі алгоритми, проте отримає додаткові рівні перевірки завдяки екосистемі брендів:

Аналіз рухів: Функція спиратиметься на вбудовані датчики смартфона, зокрема акселерометр та гіроскоп, щоб розпізнавати специфічні різкі рухи, характерні для пограбування, та автоматично блокувати екран.

Зв'язок з Apple Watch: Для підвищення точності спрацьовування та уникнення помилкових блокувань система враховуватиме дані про відстань до підключеного смартгодинника Apple Watch.

Контекст локації: Робота функції буде тісно пов'язана з уже існуючим режимом «Захист вкраденого пристрою». Смартфон аналізуватиме, чи перебуває він у звичних для власника місцях (наприклад, вдома чи в офісі).

Якщо алгоритми зафіксують, що iPhone вихопили з рук у незнайомому місці, система не лише заблокує інтерфейс, але й повністю перекриє доступ до будь-яких конфіденційних і критично важливих налаштувань.

Коли чекати на реліз

Точних термінів появи нової захисної опції у відкритому доступі наразі немає. Проте експерти припускають, що вона з великою ймовірністю стане однією з фішок майбутнього великого оновлення iOS 27.