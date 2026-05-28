Xiaomi представила субфлагманські смартфони 17T та 17T Pro на глобальному ринку

Компанія Xiaomi провела глобальну презентацію своєї нової Т-серії. Попри те, що кардинальних змін у дизайні порівняно з попередниками небагато, виробник зосередився на суттєвому збільшенні ємності акумуляторів, оновленні процесорів та покращенні камер.

Xiaomi 17T: компактніший корпус та потужна батарея

Базова модель цього року стала дещо компактнішою. Смартфон отримав OLED-екран діагоналлю 6,59 дюйма з роздільною здатністю 2756×1268 пікселів та частотою оновлення 120 Гц. При цьому ємність акумулятора порівняно з моделлю 15T зросла одразу на 1000 мАг і тепер становить солідні 6500 мАг.

4-нанометровий MediaTek Dimensity 8500 Ultra. Пам’ять: 12 ГБ оперативної (LPDDR5X) та 256 або 512 ГБ постійної (UFS 4.1).

Потрійний модуль із головним сенсором на 50 Мп (з оптичною стабілізацією), ширококутним на 12 Мп та новим 50-мегапіксельним телеоб’єктивом із 5-кратним оптичним зумом. Фронтальна камера має роздільну здатність 32 Мп. Зарядка та зв’язок: Швидка дротова зарядка потужністю 67 Вт, підтримка Wi-Fi 6 та Bluetooth 6.0.

Xiaomi 17T Pro: топовий чип та гігантський акумулятор

Старша модель отримала більший 6,83-дюймовий дисплей із частотою оновлення 144 Гц та яскравістю до 2000 ніт. Головною гордістю Pro-версії став акумулятор на 7000 мАг.

Флагманський 3-нанометровий MediaTek Dimensity 9500. Пам’ять: 12 ГБ ОЗУ та три варіанти накопичувача — 256, 512 ГБ або 1 ТБ.

Набір сенсорів схожий на базову модель, проте головний 50-мегапіксельний датчик тут більшого фізичного розміру (1/1,31″ проти 1/1,55″ у 17T) та з кращою світлосилою (f/1.67). Телеоб’єктив на 50 Мп із 5-кратним зумом та 12-мегапіксельний «ширик» тут такі самі. Зарядка та зв’язок: Дротова зарядка на 100 Вт, бездротова на 50 Вт, а також підтримка новішого стандарту Wi-Fi 7.

Обидва смартфони працюють під управлінням нової операційної системи Android 16 із фірмовою оболонкою HyperOS 3.