18 млн. в місяць: чоловік зібрав ферму із 7 тисяч відеокарт і майнить Ethereum

Хобі може захопити по-справжньому, особливо якщо воно приносить непоганий дохід. Так американець Джексон Девідсон одного разу вирішив помайнити і не зміг зупинитися, сьогодні у його володінні знаходиться найбільша аматорська ферма з видобутку криптовалюти Ethereum.





У чоловіка знаходиться близько 7 тисяч відеокарт, більше половини з яких – GeForce RTX 3070. Використовуються як референсні, так і нереференсні моделі – з трьома вентиляторами, судячи з усього від Asus. До цього додається безліч материнок, процесорів, блоків живлення та інших необхідних для роботи ферми комплектуючих. Щоб охолодити обладнання, довелося спорудити потужну систему вентиляції, що підтримує необхідний температурний режим у великому складському приміщенні.

Спочатку ентузіаст купував відеокарти поштучно у рітейлерів або з рук, але зі зростанням масштабів налагодив контакти з виробником і отримує оптові партії безпосередньо. Про вартість своєї ферми майнер не повідомив, але підрахували, що на все залізо пішло близько 7 мільйонів доларів, а рахунки за електроенергію, яка потрібна для її роботи, досягають $3 тисяч на місяць.

Втім, скаржитися майнеру не доводиться. За приблизними підрахунками, чистий прибуток із майнінгу на місяць становить не менше $680 тисяч (близько 18 млн. гривень), тобто ферма окупається менш ніж за рік – такої віддачі від інвестицій у звичних видах бізнесу немає і не передбачається. А ми ще дивуємось, звідки взявся дефіцит відеокарт і чому вони зараз стільки коштують.