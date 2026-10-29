Україна створює власну мережу супутникового зв’язку: перший апарат уже випробовують на орбіті

Україна зробила важливий крок до створення власної супутникової інфраструктури. Компанія HIMERA, відома розробкою захищених систем зв’язку, разом із данським партнером GomSpace запустила перший експериментальний супутник OBRIA NANO. Апарат вивели на орбіту ще 1 жовтня 2026 року за допомогою ракети Falcon 9 компанії SpaceX у межах місії Transporter-18. Про успішний початок його експлуатації розробники офіційно повідомили 27 жовтня.

Наразі супутник проходить технічні випробування, які, за інформацією HIMERA, відбуваються відповідно до плану. Інженери перевіряють технології, необхідні для створення повноцінного орбітального угруповання, здатного забезпечувати зв’язок на території України. При цьому OBRIA NANO поки залишається експериментальним апаратом, а не частиною готової комерційної мережі.

Falcon 9

Навіщо Україні власна супутникова мережа

Головна мета проєкту OBRIA — зменшити залежність України від іноземних постачальників супутникового зв’язку. Під час війни така залежність створює додаткові ризики, оскільки доступність критично важливих каналів комунікації може залежати від рішень закордонних компаній. Власна система дозволить Україні отримати додаткову інфраструктуру, управління якою здійснюватиметься на національному рівні.

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За словами співзасновника та генерального директора HIMERA Міші Рудомінського, запуск OBRIA NANO є лише початковим етапом значно масштабнішого проєкту. Компанія прагне створити незалежну супутникову мережу, яка посилить стратегічну безпеку держави та зменшить її залежність від зовнішніх технологій. При цьому майбутня система має не замінити всі іноземні сервіси, а доповнити наявні канали зв’язку, зокрема європейські супутникові мережі.

Важливо, що OBRIA NANO перебуватиме під контролем українського оператора. Розробники зазначають, що апарат працюватиме в інтересах стратегічної безпеки України, проте поки не розкривають детальних технічних характеристик, швидкості передавання даних та інших параметрів. Також невідомо, скільки саме супутників знадобиться для розгортання повноцінної мережі.

Супутники та наземне обладнання хочуть виробляти в Україні

Наступним важливим етапом стане перенесення частини виробництва супутників і наземних терміналів на територію України. HIMERA розраховує поступово розвивати власні технології, готувати спеціалістів та нарощувати виробничі потужності. Це дозволить не лише контролювати майбутню систему зв’язку, а й зменшити залежність від постачання обладнання з-за кордону.

Технічним партнером проєкту виступає данська GomSpace, яка спеціалізується на розробці малих супутників та відповідного обладнання. Компанія працює з клієнтами в понад 60 країнах світу й допомагатиме українським розробникам із реалізацією космічної частини проєкту. У перспективі планується створити супутникове угруповання, здатне забезпечувати покриття всієї території України.

Водночас терміни розгортання повноцінної мережі поки не називають. Нинішні орбітальні випробування мають показати, наскільки ефективно працюють обрані технічні рішення та які зміни знадобляться перед запуском наступних апаратів.

Таким чином, Україна поки не отримала готової альтернативи великим супутниковим системам зв’язку, але вже розпочала практичну перевірку технологій для створення власної інфраструктури. Якщо проєкт вдасться реалізувати, країна матиме додаткові незалежні канали комунікації, що особливо важливо для державної безпеки.