Фахівці компанії ESET виявили масштабну кібершпигунську операцію проти державної установи Румунії. Зловмисники отримали доступ до серверів електронної пошти Microsoft Exchange та встановили спеціальне програмне забезпечення для перехоплення листування з представниками НАТО та Європейського Союзу. За оцінками дослідників, за атакою стоїть російське хакерське угруповання Turla, яке пов’язують із Федеральною службою безпеки РФ.

Як повідомляє ESET у своєму дослідженні, злам румунської урядової організації відбувся 23 грудня 2025 року. Проте подробиці інциденту стали публічними лише 10 листопада 2026 року. Назву постраждалої установи не розкривають, а використане хакерами програмне забезпечення отримало назву Cereal.

Як хакери перехоплювали листування НАТО та ЄС

Основним інструментом кібершпигунства став модуль CerealBox, який інтегрувався безпосередньо в поштову систему Microsoft Exchange. Шкідлива програма аналізувала повідомлення під час їхнього надсилання та отримання, перевіряючи адреси відправників, одержувачів, теми листів і назви вкладених файлів. Особливу увагу приділяли кореспонденції, пов’язаній з офіційними доменами НАТО та Європейського Союзу.

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Програма відбирала повідомлення із вкладеннями у форматах DOC, DOCX і PDF, які відповідали заданим критеріям. Після цього створювала стиснуті та зашифровані копії документів, які зловмисники могли згодом отримати із сервера. При цьому оригінальні листи продовжували надходити адресатам, а робота поштової системи зовні залишалася незмінною.

Для приховування активності використовувався ще один компонент — CerealNeuron. На відміну від традиційного шпигунського програмного забезпечення, він не встановлював постійного з’єднання із зовнішнім сервером хакерів. Натомість зловмисники надсилали команди безпосередньо на заражений Exchange, маскуючи їх під звичайні службові запити. Це ускладнювало виявлення атаки стандартними засобами мережевого моніторингу.

Можливості Cereal не обмежувалися електронною поштою. Інструментарій дозволяв збирати інформацію про облікові записи, комп’ютери та внутрішню мережу організації, а також отримувати збережені системні облікові дані. Така архітектура свідчить про підготовку до тривалого прихованого спостереження, а не до одноразового викрадення файлів.

Румунська розвідка підтвердила атаку

За даними ESET, той самий набір шкідливих інструментів раніше виявили на сервері державної організації Казахстану 28 листопада 2025 року. Дослідники з високою впевненістю приписують операції угрупованню Turla, також відомому як Snake. Воно діє щонайменше з 2004 року та спеціалізується на шпигунстві проти урядових, дипломатичних і оборонних організацій.

Румунська служба розвідки SRI підтвердила виявлення кібератаки ще в грудні 2025 року. За інформацією відомства, фахівці Національного центру Cyberint припинили шкідливу активність і відновили роботу поштової інфраструктури. При цьому ознак витоку конфіденційних даних виявлено не було. Таким чином, попри технічну можливість викрадення документів, фактичне передавання листів зловмисникам наразі не підтверджене.

Як повідомляє Reuters, російське посольство в Бухаресті заперечило причетність Москви до кібератаки. Дипломати заявили, що румунська сторона не надала конкретних доказів відповідальності Росії. Водночас ESET пов’язує операцію з Turla на підставі технічних характеристик шкідливого ПЗ та його схожості з раніше виявленими інструментами цього угруповання.