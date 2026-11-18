Специалисты компании ESET выявили масштабную кибершпионскую операцию, направленную против государственного учреждения Румынии. Злоумышленники получили доступ к серверам электронной почты Microsoft Exchange и установили специальное программное обеспечение для перехвата переписки с представителями НАТО и Европейского союза. По оценкам исследователей, за атакой стоит российская хакерская группировка Turla, которую связывают с Федеральной службой безопасности РФ.

Как сообщает ESET в своём исследовании, взлом румынской правительственной организации произошёл 23 декабря 2025 года. Однако подробности инцидента стали достоянием общественности лишь 10 ноября 2026 года. Название пострадавшего учреждения не разглашается, а использованное хакерами программное обеспечение получило название Cereal.

Как хакеры перехватывали переписку НАТО и ЕС

Основным инструментом кибершпионажа стал модуль CerealBox, который интегрировался непосредственно в почтовую систему Microsoft Exchange. Вредоносная программа анализировала сообщения во время их отправки и получения, проверяя адреса отправителей, получателей, темы писем и названия вложенных файлов. Особое внимание уделялось переписке, связанной с официальными доменами НАТО и Европейского Союза.

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Программа отбирала сообщения с вложениями в форматах DOC, DOCX и PDF, соответствующие заданным критериям. После этого она создавала сжатые и зашифрованные копии документов, которые злоумышленники могли впоследствии получить с сервера. При этом оригинальные письма продолжали поступать адресатам, а работа почтовой системы внешне оставалась неизменной.

Для сокрытия своей деятельности использовался ещё один компонент — CerealNeuron. В отличие от традиционного шпионского ПО, он не устанавливал постоянное соединение с внешним сервером хакеров. Вместо этого злоумышленники отправляли команды непосредственно на зараженный Exchange, маскируя их под обычные служебные запросы. Это затрудняло обнаружение атаки стандартными средствами сетевого мониторинга.

Возможности Cereal не ограничивались электронной почтой. Этот инструментарий позволял собирать информацию об учетных записях, компьютерах и внутренней сети организации, а также получать сохраненные системные учетные данные. Такая архитектура свидетельствует о подготовке к длительному скрытому наблюдению, а не к разовому похищению файлов.

Румынская разведка подтвердила нападение

По данным ESET, тот же набор вредоносных инструментов ранее был обнаружен на сервере государственной организации Казахстана 28 ноября 2025 года. Исследователи с высокой степенью уверенности приписывают эти операции группировке Turla, также известной как Snake. Она действует по крайней мере с 2004 года и специализируется на шпионаже против правительственных, дипломатических и оборонных организаций.

Румынская разведывательная служба SRI подтвердила обнаружение кибератаки ещё в декабре 2025 года. По информации ведомства, специалисты Национального центра Cyberint пресекли вредоносную активность и восстановили работу почтовой инфраструктуры. При этом признаков утечки конфиденциальных данных обнаружено не было. Таким образом, несмотря на техническую возможность похищения документов, фактическая передача писем злоумышленникам пока не подтверждена.

Как сообщает Reuters, российское посольство в Бухаресте опровергло причастность Москвы к кибератаке. Дипломаты заявили, что румынская сторона не предоставила конкретных доказательств ответственности России. В то же время ESET связывает операцию с Turla на основании технических характеристик вредоносного ПО и его сходства с ранее обнаруженными инструментами этой группировки.