NVIDIA выпустила новый драйвер GeForce Game Ready 621.40 WHQL и во второй раз за короткий промежуток времени заявила, что исправила ошибку, из-за которой видеодрайвер постоянно записывал данные на SSD. Предыдущая попытка — драйвер-хотфикс 621.35 — у части пользователей так и не устранила проблему.

Причиной оказался лог-файл nvlog.nvlgstg, который драйвер перезаписывал слишком часто, даже когда компьютер просто простаивал. Для SSD это неприятно, ведь каждый твёрдотельный накопитель имеет ограниченный ресурс записей, и лишние гигабайты каждый день постепенно приближают его к износу. После выхода версии 621.35 часть владельцев видеокарт сообщила, что лог-файл продолжает расти, поэтому теперь NVIDIA вновь уверяет, что на этот раз проблема решена.

Помимо исправлений, новый драйвер добавляет поддержку Warhammer 40,000: Dawn of War IV с технологией DLSS 4.5 Super Resolution, мультикадровую генерацию DLSS 4.5 в Assetto Corsa Rally и нейронный рендеринг DLSS 5 в Where Winds Meet. Также NVIDIA устранила сбой OptiX Denoiser в Chaos Vantage при высоком разрешении и некорректное отображение цветов при воспроизведении видео H.265 с профилем DJI D-Log в приложениях «Фотографии» и «Медиаплеер» Windows.

Добавьте GSMinfo в источники в Google News Чтобы видеть наши публикации в своей ленте новостей

Скачать GeForce Game Ready 621.40 WHQL можно через приложение NVIDIA App или с официального сайта компании. Если вы замечали подозрительно высокую активность накопителя в режиме простоя, обновиться стоит как можно скорее.