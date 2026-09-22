Samsung назвала сроки выхода One UI 9 для старых моделей Galaxy: первые модели получат обновление уже 28 сентября

Samsung начала распространять стабильную версию One UI 9 на базе Android 17 и впервые назвала конкретные сроки для смартфонов предыдущих поколений. Часть прошлогодних флагманов должна получить обновление уже в конце сентября.

Первыми стабильную версию One UI 9 начали получать Galaxy S26, S26+ и S26 Ultra — о глобальном развертывании оболочки Samsung официально объявила 16 сентября. Новые Galaxy Z Fold8 Ultra, Z Fold8 и Z Flip8 поставляются с этой версией системы с самого начала продаж.

Теперь тайское представительство Samsung опубликовало более подробный график. 28 сентября обновление должно стать доступным для серии Galaxy S25, а также для складных моделей Galaxy Z Fold7 и Galaxy Z Flip7. Для Galaxy S23 FE релиз запланирован на конец октября.

В то же время эти даты касаются в первую очередь Таиланда. Samsung традиционно выпускает крупные обновления волнами, поэтому в Украине и других странах One UI 9 может появиться немного раньше или позже. Украинское представительство компании пока не опубликовало подробный график для каждой модели.

В список смартфонов, для которых Samsung уже тестировала One UI 9, также входят Galaxy S25 FE, Galaxy Z Fold7 и Z Flip7. Ранее компания официально расширила на них бета-программу в Великобритании, США, Корее и Индии.

One UI 9 предлагает новые возможности Galaxy AI, функцию My FanCam для автоматического удержания выбранного человека в центре видео, улучшенный Now Brief, новые инструменты конфиденциальности и обновленное управление обслуживанием устройства.

Проверить наличие прошивки можно в разделе «Настройки» → «Обновление ПО» → «Загрузка и установка». Точные сроки появления One UI 9 будут зависеть от конкретной страны, оператора и модели смартфона.