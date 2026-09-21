Велосипедный замок научили распознавать владельца: ключ больше не нужен

Обычная велосипедная цепь обрела функции, знакомые владельцам современных автомобилей. TMD Chain Lock автоматически распознает смартфон владельца, оснащён сигнализацией и работает до девяти месяцев без подзарядки.

Нидерландская компания TMD Locks представила умный велосипедный замок TMD Chain Lock, для которого не требуется обычный ключ. Когда смартфон владельца оказывается рядом, замок распознает его через Bluetooth — после этого достаточно нажать кнопку на корпусе.

Если телефон разрядился или остался дома, велосипед также не будет заблокирован навсегда. В приложении можно заранее настроить аварийный код, который вводится последовательностью нажатий кнопки.

TMD Chain Lock оснащён встроенной сигнализацией громкостью 100 дБ, которая срабатывает при попытке взлома. По заявлению производителя, заряда аккумулятора хватает примерно на девять месяцев обычного использования. Корпус имеет степень защиты IP57.

Основой замка по-прежнему является механическая защита. Внутри используется закаленная сталь, а цепь дополнительно защищена слоями волокон Dyneema и Kevlar. Модель получила сертификат ART-2, который применяется для велосипедных противоугонных систем.

Через приложение владелец может предоставить доступ другим людям, проверить историю использования и увидеть последнее место, где замок использовался. Важный нюанс: в Chain Lock нет GPS. То есть отслеживать украденный велосипед в режиме реального времени он не может — приложение лишь запоминает последнюю известную позицию смартфона.

Замок продается в вариантах длиной 70, 110 и 160 см и весом от 1,3 до 2,1 кг. Цена начинается от 229 евро — примерно 11,8 тыс. грн.

В 2027 году TMD также планирует выпустить Ring Lock со встроенным GPS, уведомлениями в режиме реального времени и более мощной сигнализацией на 120 дБ.