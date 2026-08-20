Алюминий против углеродного волокна: компания Cane Creek выпустила велосипедный подседельный штырь GXC, который стоит в два раза дешевле, чем модель из углеродного волокна

В мире велоспорта, где слово «карбон» давно стало синонимом прогресса, американская компания Cane Creek сделала демонстративный шаг в противоположном направлении. Компания представила GXC — свой первый классический жесткий подседельный штырь, и изготовила его не из углеродного волокна, а из алюминиевого сплава 2014 — высокопрочного авиационного алюминия с добавкой меди.

Показатели алюминиевых моделей вполне приличные: 236 граммов в версии диаметром 27,2 мм и 248 граммов в версии 31,6 мм при длине 350 мм, максимального выдвижения 250 мм и смещения седла 10 мм. Да, топовые карбоновые подседельные штыри легче — самые лёгкие весят около 150 граммов, — но и стоят в два-три раза дороже. За GXC просят 89,99 долларов, и именно это соотношение — главный аргумент в пользу новинки.

Отдельно стоит упомянуть зажим седла, который в Cane Creek продумали лучше, чем у многих премиальных конкурентов. Передний винт можно закручивать тремя способами — вручную, шестигранником на 6 мм или ключом на 16 мм, причем доступ есть и сбоку, и сверху. Кто хоть раз пытался отрегулировать наклон седла в тесном пространстве под ним, поймет ценность этого решения — обычно именно эта мелкая операция превращается в акробатику с ободранными пальцами.

Целевая аудитория — шоссейные велосипеды, гравийники и лёгкие кросс-кантрийные велосипеды, то есть сегменты, где владельцы считают и граммы, и деньги. И здесь GXC попадает в заметный тренд «возвращения алюминия»: всё больше производителей предлагают качественные алюминиевые компоненты как разумную альтернативу карбону, переплата за который часто даёт лишь несколько десятков граммов и психологический комфорт. Сто граммов разницы в весе велосипеда обычный велосипедист никогда не почувствует — а вот сотню сэкономленных долларов почувствует вполне.

Напомним, что велокомпоненты в настоящее время пользуются спросом на обоих полюсах ценовой шкалы. Ранее мы писали о переключателе передач Kogel Kolossos Pulsar на полностью керамических подшипниках за $600 — там за каждый сэкономленный ватт просят столько же, сколько стоит целый бюджетный велосипед.