Алюміній проти карбону: Cane Creek випустила велосипедний штир GXC удвічі дешевший за вуглеволокно

У велосвіті, де слово «карбон» давно стало синонімом прогресу, американська Cane Creek зробила демонстративний крок у протилежний бік. Компанія представила GXC — свій перший класичний жорсткий підсідельний штир, і виготовила його не з вуглеволокна, а з алюмінієвого сплаву 2014 — високоміцного авіаційного алюмінію з добавкою міді.

Цифри в алюмінію виходять цілком гідні: 236 грамів у версії діаметром 27,2 мм і 248 грамів у 31,6 мм за довжини 350 мм, максимального висування 250 мм і зміщення сідла 10 мм. Так, топові карбонові штирі легші — найлегші вкладаються у приблизно 150 грамів, — але й коштують удвічі-втричі дорожче. GXC же просять $89,99, і саме це співвідношення — головний аргумент новинки.

Окремої згадки вартий затискач сідла, який у Cane Creek продумали краще, ніж у багатьох преміальних конкурентів. Передній гвинт можна крутити трьома способами — вручну, шестигранником на 6 мм або ключем на 16 мм, причому доступ є і збоку, і згори. Хто хоч раз намагався відрегулювати нахил сідла в тісному просторі під ним, зрозуміє цінність цього рішення — зазвичай саме ця дрібна операція перетворюється на акробатику з обдертими пальцями.

Цільова аудиторія — шосейні велосипеди, гравійники й легкі кросскантрійні машини, тобто сегменти, де власники рахують і грами, і гроші. І тут GXC потрапляє в помітний тренд «повернення алюмінію»: дедалі більше виробників пропонують якісні алюмінієві компоненти як розумну альтернативу карбону, переплата за який часто купує лише кілька десятків грамів і психологічний комфорт. Ста грамів різниці на штирі пересічний велосипедист не відчує ніколи — а от сотню зекономлених доларів відчує цілком.

Нагадаємо, велокомпоненти нині цікаві на обох полюсах цінової шкали. Раніше ми писали про перемикач передач Kogel Kolossos Pulsar на повністю керамічних підшипниках за $600 — там за кожен зекономлений ват просять як за цілий бюджетний велосипед.