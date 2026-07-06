Старий SUV проти нового: краш-тест показав величезну різницю в безпеці

Поширена думка, що старі автомобілі були міцнішими й безпечнішими за сучасні, отримала наочне спростування. Американський інститут IIHS провів показовий краш-тест, у якому зіштовхнув два Chevrolet Blazer — модель 1996 року та сучасний SUV.

На перший погляд старі авто часто здаються «справжніми»: більше металу, масивні кузови, простіша конструкція. Але в реальному зіткненні важлива не товщина окремих панелей, а те, як кузов поглинає енергію удару та чи зберігається простір для людей у салоні.

Що показав краш-тест

Під час випробування IIHS провів фронтальне зіткнення з частковим перекриттям. Це один із найнебезпечніших сценаріїв на звичайних дорогах, коли два автомобілі не б’ються точно «лоб у лоб», а стикаються частиною передка.

Результат виявився дуже показовим. Сучасний Chevrolet Blazer набагато краще зберіг форму пасажирської капсули, а простір водія залишився відносно захищеним. У старого Blazer 1996 року передня частина й салон зазнали значно сильніших деформацій.

За даними манекенів, водій нового SUV у такому зіткненні, ймовірно, отримав би лише легкі травми. Натомість водій автомобіля 1990-х мав би дуже високий ризик тяжких або навіть смертельних ушкоджень.

Чому сучасні авто безпечніші

Секрет не лише в подушках безпеки чи електронних асистентах. Головна різниця — у конструкції кузова. Сучасні автомобілі проєктують так, щоб одні зони контрольовано деформувалися й поглинали енергію удару, а пасажирська клітка залишалася максимально жорсткою.

Кузовні панелі можуть виглядати тоншими й легше м’ятися під час дрібних ударів. Але це не означає, що авто гірше захищає людей. Навпаки, зовнішні елементи мають приймати частину навантаження, а силова структура кузова — не допустити критичної деформації салону.

За останні десятиліття виробники почали ширше використовувати високоміцні сталі, складніші силові каркаси, точніше моделювання аварій і жорсткіші краш-тести. Саме це й дало величезний прогрес у безпеці.

Чому це важливо для покупців вживаних авто

Для українського ринку ця тема особливо актуальна, адже багато водіїв обирають старі автомобілі через нижчу ціну або переконання, що «раніше робили надійніше». Надійність і безпека — не одне й те саме.

Стара машина справді може мати простішу конструкцію, дешевший ремонт і міцніші на вигляд деталі. Але під час серйозного ДТП вона часто програє сучасному авто через слабшу структуру кузова, відсутність сучасних подушок безпеки, гірші ремені, старіші крісла та менш ефективні зони деформації.

Окреме питання — стан конкретного автомобіля. Навіть якщо модель колись мала непогані показники безпеки, через 15–25 років кузов може мати приховану корозію, сліди ДТП, неякісний ремонт або замінені елементи силової структури. Усе це різко погіршує захист під час аварії.

Старе авто — не вирок, але міф краще забути

Це не означає, що всі старі автомобілі небезпечні й непридатні для експлуатації. Але краш-тест IIHS добре показує: вік авто має значення, а міф про «залізні й безпечні» машини з минулого не витримує перевірки реальним зіткненням.

Під час вибору вживаного автомобіля варто дивитися не лише на мотор, пробіг і ціну ремонту. Не менш важливо перевірити історію ДТП, стан кузова, наявність подушок безпеки, роботу ременів і результати краш-тестів конкретної моделі.

Сучасні автомобілі можуть здаватися менш «міцними» на дотик, але їхня головна задача — не залишитися цілими після удару, а зберегти життя людей у салоні. Саме в цьому прогрес за останні 30 років виявився величезним.