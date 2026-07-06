Старый внедорожник против нового: краш-тест показал огромную разницу в безопасности

Распространенное мнение о том, что старые автомобили были более прочными и безопасными, чем современные, получило наглядное опровержение. Американский институт IIHS провел наглядный краш-тест, в ходе которого столкнул два Chevrolet Blazer — модель 1996 года и современный внедорожник.

На первый взгляд старые автомобили часто кажутся «настоящими»: больше металла, массивные кузова, более простая конструкция. Но при реальном столкновении важна не толщина отдельных панелей, а то, как кузов поглощает энергию удара и сохраняется ли пространство для людей в салоне.

Что показал краш-тест

В ходе испытаний IIHS провел фронтальное столкновение с частичным перекрытием. Это один из самых опасных сценариев на обычных дорогах, когда два автомобиля сталкиваются не точно «лоб в лоб», а частично передней частью.

Результат оказался весьма показательным. Современный Chevrolet Blazer гораздо лучше сохранил форму пассажирской капсулы, а пространство водителя осталось относительно защищенным. У старого Blazer 1996 года передняя часть и салон подверглись гораздо более сильным деформациям.

По данным манекенов, водитель нового внедорожника при таком столкновении, вероятно, получил бы лишь легкие травмы. Зато у водителя автомобиля 1990-х годов риск получения тяжелых или даже смертельных травм был бы очень высок.

Почему современные автомобили безопаснее

Секрет заключается не только в подушках безопасности или электронных ассистентах. Главное отличие — в конструкции кузова. Современные автомобили проектируются таким образом, чтобы одни зоны контролируемо деформировались и поглощали энергию удара, а пассажирская клетка оставалась максимально жесткой.

Кузовные панели могут казаться более тонкими и легче деформироваться при небольших ударах. Но это не означает, что автомобиль хуже защищает пассажиров. Наоборот, внешние элементы должны принимать на себя часть нагрузки, а силовая структура кузова — не допустить критической деформации салона.

За последние десятилетия производители стали шире использовать высокопрочные стали, более сложные силовые каркасы, более точное моделирование аварий и более жесткие краш-тесты. Именно это и обеспечило огромный прогресс в области безопасности.

Почему это важно для покупателей подержанных автомобилей

Для украинского рынка эта тема особенно актуальна, ведь многие водители выбирают подержанные автомобили из-за более низкой цены или убеждения, что «раньше делали надежнее». Надежность и безопасность — не одно и то же.

Старая машина действительно может иметь более простую конструкцию, более дешевый ремонт и детали, выглядящие более прочными. Но при серьёзном ДТП она часто уступает современному автомобилю из-за более слабой конструкции кузова, отсутствия современных подушек безопасности, худших ремней, более старых сидений и менее эффективных зон деформации.

Отдельный вопрос — состояние конкретного автомобиля. Даже если модель когда-то отличалась неплохими показателями безопасности, через 15–25 лет на кузове могут появиться скрытая коррозия, следы ДТП, следы некачественного ремонта или замененные элементы несущей конструкции. Все это резко ухудшает защиту при аварии.

Старая машина — это не приговор, но об этом мифе лучше забыть

Это не означает, что все старые автомобили опасны и непригодны для эксплуатации. Но краш-тест IIHS наглядно демонстрирует: возраст автомобиля имеет значение, а миф о «железных и безопасных» машинах прошлого не выдерживает проверки реальным столкновением.

При выборе подержанного автомобиля следует обращать внимание не только на двигатель, пробег и стоимость ремонта. Не менее важно проверить историю ДТП, состояние кузова, наличие подушек безопасности, исправность ремней безопасности и результаты краш-тестов конкретной модели.

Современные автомобили могут казаться менее «прочными» на ощупь, но их главная задача — не остаться целыми после удара, а сохранить жизнь людей в салоне. Именно в этом прогресс за последние 30 лет оказался огромным.