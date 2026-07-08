Xiaomi официально представила новый автомобильный бренд Sky Nomad

Xiaomi официально подтвердила название нового направления в автомобильном бизнесе — Sky Nomad (в Китае — Xiaomi Pengcheng), которое сосредоточится исключительно на гибридных автомобилях типа EREV (с удлинителем запаса хода, где двигатель внутреннего сгорания работает только как генератор для аккумулятора).

Первая модель линейки — полноразмерный кроссовер N90 длиной более 5,3 м с колесной базой 3,1 м. Автомобиль получит аккумулятор емкостью более 70 кВт·ч, что обеспечит запас хода на чистой электротяге в 400–500 км, а суммарный пробег с удлинителем может достигать 1500 км. Поставщиками аккумуляторов выбраны Sunwoda и CALB.

Пока неясно, является ли Sky Nomad полностью самостоятельным брендом или новой серией моделей в рамках основной линейки Xiaomi. Компания анонсировала название через страницу в WeChat и наружную рекламу на городских экранах в Китае, пока не раскрыв дополнительных подробностей.

Базовая версия кроссовера будет стоить примерно от 200 000 юаней, что ставит Xiaomi в прямую конкуренцию с Li Auto и брендом Aito. Официальный запуск модели ожидается во второй половине 2026 года.