Zeekr загорелся прямо во время зарядки: производитель нашёл объяснение в прошлом автомобиля

Неприятные кадры для Zeekr: электрический кроссовер 7X премиального бренда концерна Geely загорелся прямо во время быстрой зарядки на общественной станции в портовом городе Нинбо. Момент зафиксировали камеры наблюдения — из-под днища автомобиля сначала посыпались искры, а уже через считанные секунды машину охватило пламя. Находившиеся поблизости люди попытались потушить огонь с помощью огнетушителя, но окончательно справиться с пожаром смогли только спасатели. К счастью, обошлось без пострадавших.

Zeekr отреагировал быстро — и с объяснением, которое переводит акцент с конструкции автомобиля на его историю. По данным компании, этот конкретный 7X ранее попал в серьезное ДТП, после чего ремонтировался вне официальной сервисной сети: состояние машины, в частности тяговой батареи, авторизованные специалисты производителя не проверяли. Именно скрытые повреждения от давней аварии в сочетании с кустарным ремонтом в Zeekr называют наиболее вероятной причиной возгорания.

Объяснение выглядит правдоподобно — повреждённая в ДТП батарея действительно может «взорваться» спустя несколько месяцев, особенно при быстрой зарядке, когда через элементы проходят максимальные токи. Но оно же и подчеркивает системную проблему вторичного рынка электромобилей: внешне восстановленный после аварии автомобиль может ничем не выдавать скрытую деградацию батареи, а проверить её состояние без специального оборудования невозможно. Для покупателей подержанных «электричек» — в том числе и украинских, куда поврежденные экземпляры с аукционов поступают массово, — это прямой повод требовать диагностику батареи перед покупкой, а не просто смотреть на кузов.

Справедливости ради стоит напомнить статистику: электромобили в целом горят заметно реже, чем бензиновые и дизельные автомобили. Проблема в другом — когда батарея всё же загорается, потушить её значительно сложнее из-за эффекта теплового разгона (thermal runaway), когда элементы воспламеняют друг друга цепной реакцией, и огонь может возобновляться даже после, казалось бы, успешного тушения.

Напомним, что Zeekr сейчас как раз готовится к выходу на европейский рынок: ранее мы публиковали обзор гибридного флагмана Zeekr 8X Ultra Plus мощностью 885 к.с. и с возможностью зарядки за девять минут, который в конце 2026 года должен появиться на европейском рынке.