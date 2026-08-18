Электродвигатели без «китайской иглы»: YASA разработает двигатели, для которых не потребуются редкоземельные металлы

Ахиллесова пята каждого современного электромобиля кроется в двигателе: мощные неодимовые магниты с добавками тяжелых редкоземельных металлов, добыча и переработка которых сосредоточены в нескольких странах — прежде всего в Китае. Британская компания YASA, один из самых титулованных разработчиков электродвигателей в мире, получила государственное финансирование на проект с красноречивым названием Project Resilience («Устойчивость») — создание двигателей, которые уменьшат эту зависимость или устранят её вовсе.

Разработка будет вестись по двум параллельным направлениям. Первое — двигатель с постоянными магнитами, но без тяжелых редкоземельных элементов, таких как диспрозий, добыча и переработка которых особенно загрязняют окружающую среду и связаны с высокими выбросами углерода: здесь задача — сохранить удельную мощность, не увеличивая массу и габариты. Второй — более радикальный: конструкция вообще без редкоземельных материалов для применений с другим соотношением цены и характеристик. Обе версии будут построены на основе общей технологии статора — получится модульная архитектура, где тип ротора подбирается под конкретный автомобиль.

Козырь YASA — фирменная схема с аксиальным магнитным потоком: такие двигатели до четырех раз превосходят по удельной производительности решения, используемые в большинстве серийных электромобилей, при этом будучи примерно вдвое меньше и легче. Именно эти двигатели устанавливаются в гибридных суперкарах Ferrari и Lamborghini, а сама компания с 2021 года принадлежит Mercedes-Benz — так что речь идет не о стартапе с презентацией, а о технологии с серийной родословной.

Финансирование осуществляется в рамках британской программы DRIVE35 с бюджетом в 4 миллиарда фунтов до 2035 года: Project Resilience — один из десяти «демонстрационных» проектов, которые делят между собой 9 миллионов фунтов государственных средств (вместе с вложениями промышленности — более 18 миллионов). Условия жесткие: работоспособный прототип за 12 месяцев. Спешка понятна — после того как Пекин начал использовать экспортные ограничения на редкоземельные магниты в качестве рычага в торговых спорах, западный автопром ощутил, насколько тонка эта ниточка.

Напомним, что зависимость технологической отрасли от узких мест в цепочках поставок сейчас видна невооруженным глазом: ранее мы писали, как из-за заоблачных цен на память Intel решила продолжать производство процессоров пятилетней давности — рынок диктует инженерам свои правила.