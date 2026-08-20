ИИ потребляет больше, чем дают сети: инженеры разработали дата-центр, который самостоятельно обеспечивает себя энергией, охлаждает и убирает за собой

Искусственный интеллект создал проблему, с которой электросети просто не справляются: дата-центры требуют гигаватты уже сегодня, а на подключение к сети приходится ждать годами. Ответ отрасли логичен — не ждать, а обеспечивать себя энергией самостоятельно. Свежий пример — система Plato5X от американской компании Energy Concepts, которая превращает дата-центр в полностью автономную мини-электростанцию.

Каждый модуль Plato5X развивает электрическую мощность 5 МВт, работая на природном газе, но на этом дело не заканчивается. Остаточное тепло, выделяемое при генерации, питает абсорбционную систему охлаждения серверов — отдельные чиллеры не требуются. Из выхлопных газов система восстанавливает примерно 45 400 литров воды ежедневно, поэтому и внешний водопровод ей не нужен. А самое интересное — встроенная система улавливания углерода: более 90 % CO₂ от сгорания улавливается и превращается в около 41 600 литров жидкой углекислоты пищевого качества в день, которую можно продавать — от газированных напитков до теплиц. Получается замкнутый цикл, в котором даже выбросы становятся товаром.

Параллельно с этим более масштабный пример той же философии продемонстрировала компания Energy Vault: она заключила соглашение о развертывании систем электроснабжения общей мощностью 1,25 гигаватта для ИИ-центров обработки данных в Техасе. Конфигурация прагматична — газовые генераторы Caterpillar, крупные аккумуляторные хранилища BESS и программное управление поверх. Главный козырь — скорость: развертывание занимает от 4 до 12 месяцев по сравнению с многолетними очередями на подключение к сети.

Цифры объясняют, почему таких решений будет становиться всё больше. По прогнозу Международного энергетического агентства, глобальное потребление энергии дата-центрами вырастет с 485 ТВт·ч в 2025 году до примерно 950 ТВт·ч в 2030-м — то есть удвоится за пять лет, а доля именно ИИ-центров увеличится в три раза. Сети так быстро не строятся нигде в мире, поэтому «энергетическая независимость» дата-центров из экзотики превращается в мейнстрим. Скептикам остается заметить, что автономность на природном газе — это всё же ставка на ископаемое топливо, пусть и с улавливанием углерода, и настоящая проверка для таких систем — выполнят ли они заявленные 90% улавливания в реальной круглосуточной эксплуатации.

Напомним, что параллельно с этим отрасль пробует и более радикальный путь. Ранее мы писали о партнерстве Crusoe и Aalo Atomics, которые строят первый дата-центр для ИИ, питающийся от собственных модульных ядерных реакторов.