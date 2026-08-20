ШІ з’їдає більше, ніж дають мережі: інженери придумали дата-центр, який сам себе живить, охолоджує й прибирає за собою

Штучний інтелект створив проблему, з якою електромережі просто не встигають: дата-центри просять гігавати вже сьогодні, а підключення до мережі доводиться чекати роками. Відповідь індустрії логічна — не чекати, а живитися самим. Свіжий приклад — система Plato5X від американської Energy Concepts, яка перетворює дата-центр на повністю автономну міні-електростанцію.

Кожен модуль Plato5X видає 5 МВт електричної потужності, працюючи на природному газі, але цим справа не обмежується. Залишкове тепло генерації живить абсорбційну систему охолодження серверів — окремі чилери не потрібні. З вихлопу система відновлює приблизно 45 400 літрів води щодня, тож і зовнішній водогін їй не потрібен. А найцікавіше — вбудоване вловлювання вуглецю: понад 90% CO₂ від згоряння захоплюється й перетворюється на близько 41 600 літрів рідкої вуглекислоти харчової якості на день, яку можна продавати — від газованих напоїв до теплиць. Виходить замкнений цикл, де навіть викиди стають товаром.

Паралельно масштабніший приклад тієї ж філософії показала Energy Vault: компанія уклала угоду на розгортання систем живлення сумарною потужністю 1,25 гігавата для ШІ-дата-центрів у Техасі. Конфігурація прагматична — газові генератори Caterpillar, великі акумуляторні сховища BESS і програмне керування поверх. Головний козир — швидкість: розгортання займає від 4 до 12 місяців проти багаторічних черг на підключення до мережі.

Цифри пояснюють, чому таких рішень ставатиме більше. За прогнозом Міжнародного енергетичного агентства, глобальне споживання дата-центрів зросте з 485 ТВт·год у 2025 році до приблизно 950 ТВт·год у 2030-му — тобто подвоїться за п’ять років, а частка саме ШІ-центрів зросте втричі. Мережі так швидко не будуються ніде у світі, тож «енергетична незалежність» дата-центрів з екзотики перетворюється на мейнстрім. Скептикам залишається зауважити, що автономність на природному газі — це все ж ставка на викопне паливо, хай і з вловлюванням вуглецю, і справжня перевірка для таких систем — чи виконають вони заявлені 90% захоплення в реальній цілодобовій експлуатації.

Нагадаємо, паралельно індустрія пробує й радикальніший шлях. Раніше ми писали про партнерство Crusoe та Aalo Atomics, які будують перший дата-центр для ШІ з живленням від власних модульних ядерних реакторів.