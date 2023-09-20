Компанії Ілона Маска дозволили вживляти чіпи в мозок людей

Компанія Neuralink, заснована американським мільярдером Ілоном Маском , заявила, що отримала схвалення незалежної наглядової комісії на початок набору персоналу для першого випробування на людях свого мозкового імплантату для пацієнтів із паралічем. Про це повідомляється на її сайті .
Люди з паралічем через травму шийного відділу спинного мозку або бічного аміотрофічного склерозу можуть претендувати на участь у дослідженні. Скільки учасників братиме участь у дослідженні, яке займе близько шести років, у Neuralink не уточнюють.
У дослідженні буде використовуватися робот для хірургічної установки імплантату інтерфейсу мозок-комп’ютер (BCI) в область мозку, яка контролює рух. Після встановлення імплантат N1 стає косметично невидимим і призначений для запису та бездротової передачі сигналів мозку у додаток, який розшифровує намір руху. Початкова мета BCI — надати людям можливість керувати комп’ютерним курсором чи клавіатурою, використовуючи лише думки, зазначили у компанії.
Дослідження проводиться відповідно до дозволу на використання дослідницьких пристроїв, виданих у травні 2023 року, і є важливим кроком у місії компанії зі створення універсального мозкового інтерфейсу для відновлення автономії людей з незадоволеними медичними потребами, додали в Neuralink.
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