Майже тисяча людей привилася простроченою вакциною від COVID-2019

Як стало відомо, в США, в Нью-Йорку, був зафіксований випадок масового вакцинування простроченим ліки. Мова йде про сотні жителів міста, яким вводили препарат, розроблений компаніями Pfizer і BioNTech.v





За даними New York Post, всього оператор пункту вакцинації на Таймс-сквер Девід Савицький відправив повідомлення про інцидент 899 пацієнтам. Він повідомив, що ліки занадто довго зберігалося в морозильній камері.

Савицький зазначив, що те, що трапилося навряд чи негативно вплине на здоров’я людей. Просто введена вакцина може не спрацювати – в зв’язку з цим лікар порадив «постраждалим» вакцинуватися повторно.

Нагадаємо, що раніше стало відомо про ймовірний брак приблизно 70 млн доз вакцини від коронавірусу Janssen. Це ті самі вакцини, які були зроблені на заводі Emergent BioSolutions в місті Балтимор, штат Меріленд.