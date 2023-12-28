Нова ігрова USB-гарнітура Lorgar Kaya 360 приверне увагу завдяки елегантному та стильному дизайну

Lorgar, міжнародний бренд ігрових аксесуарів, розширює продуктову лінійку ігрових гарнітур, представляючи найкращий аксесуар для геймерів, які цінують стиль та продуктивність, – Lorgar Kaya 360.

USB-гарнітура Kaya 360 виділяється технологією віртуального об’ємного звучання 7.1, яка забезпечує кришталево чистий звук для повноцінного спілкування та захоплюючих ігор. Завдяки цьому ви не пропустите жодного моменту гри та будете чути все: від найтихіших кроків до потужних вибухів. Візьміть до уваги, що 40-міліметрові динаміки гарнітури мають діапазон частот 20–20 000 Гц – ідеальне поєднання технологій апаратного та програмного забезпечення. Виведіть свій ігровий досвід на новий рівень із чудовим звуком, який поставить вас у центр подій!

Для повноцінної чіткої комунікації з командою, Kaya 360 забезпечує чудову якість передачі мови через висувний мікрофон із функцією шумозаглушення та вбудованим світлодіодним підсвічуванням, який служить чіткою індикацією, що вас чують! Крім того, гарнітура оснащена спеціальною кнопкою вимкнення звуку та коліщатком регулювання гучності, тож ви можете керувати звуком, не пропускаючи жодного удару. Коли мікрофон вам не потрібен, затягніть його у корпус гарнітури, аби ніщо не заважало грі.

Kaya 360 має елегантний і стильний дизайн, щоб вразити та привернути увагу, поки ви домінуєте над суперниками! Сірий металевий колір Kaya 360 – створює приємне враження від моделі й привабить з першого погляду. Збоку гарнітура має глянцевий логотип Lorgar. Гарнітура легка, важить лише 312 грамів, що дозволить носити її протягом тривалого часу без будь-якого дискомфорту. Регульоване наголів’я забезпечує надійну посадку на голові будь-якого розміру.

Kaya 360 не тільки вражає якістю звуку, продуктивністю та дизайном, але й огортає геймера м’яким комфортом. Амбушюри, що обертаються, забезпечують максимальну зручність під час тривалих ігор і легке зберігання. Тканинні чаші навушників забезпечують зручну посадку й не подразнюють вуха навіть після годин використання.

До речі, Kaya 360 працює за принципом Plug & Play: підключіть її через USB-A до найпопулярніших ігрових платформ, і вона готова до роботи. Найкраще те, що гарнітура Lorgar ідеально поєднує ціну та якість продукту. З Kaya 360 ви отримуєте чудову якість звуку і мікрофона, достатній набір функцій, мінімалістичний, але стильний дизайн і нічого зайвого!

Не забудьте дістати фірмовий брелок Lorgar з коробки, перш ніж викинути екологічну упаковку!

Для отримання додаткової інформації про USB-гарнітура Kaya 360 відвідайте lorgar.com.ua.

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Про Lorgar

Lorgar – міжнародний бренд ігрових аксесуарів, покликаних вивести ігровий досвід на високий рівень. Місія бренду – надати кожному геймеру живі та захоплюючі емоції від гри на високоякісних пристроях, натхненних запитами найкращих геймерів.

Lorgar успішно вийшов на ринок у 2022 році. Продуктове портфоліо включає: миші, гарнітури, веб-камери, геймпади, килимки для миші, клавіатури, ігрові крісла та іншу периферію.

Бренд Lorgar належить ASBISc Enterprises Plc., одному з провідних дистриб’юторів ІТ-продуктів на ринках EMEA.