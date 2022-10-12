Дрони-камікадзе, якими РФ атакує Україну, оснащені американськими чіпами

Shahed-136 та Герань-2 — це одні й ті самі дрони, просто росіяни змінюють напис, це вже відомо. Нещодавно інженери із м. Дніпра змогли встановити цікавий факт: дрони обладнані чіпами Alter (Intel). Цей факт дав більше інформації про іранські безпілотники.

Дрони-камікадзе скоріш за все спроєктували іранські студенти, які проходили навчання в американських освітніх закладах. Ще один цікавий факт — конструкція повністю скопійована з американських безпілотників MQ-1 Predator.

Як це стало можливим, коли країна повністю ізольована від світу і знаходиться під торговим ембарго, поки що невідомо. Стає цілком зрозуміло, що БПЛА Shahed-136 вдалось виготовляти завдяки чорному ринкові.

Безпілотний пристрій має трикутну форму крила. Боєголовка розміщена у носовій частині, а також там встановлена оптика. Вага дрона 200 кг, довжина 3,5 м, розмах крил 2,5 м.

Запуск БПЛА відбувається із катапульти серіями. Запускають одразу по 5 одиниць летальної техніки. Для радарів ППО ці дрони-камікадзе є невловними, адже ті налаштовані на біль потужну зброю. Скоріш за все їх використовують з метою економії дорогих високоточних ракет.

Безпілотники коштують дешевше, але також здатні завдати ударів цивільним та критичним об’єктам інфраструктури. Тероризуючи мирне населення РФ намагається поширити панічні настрої всередині країни та сповільнити контрнаступальні дії ЗСУ на сході та півдні.

Спочатку було відомо про закупівлю 1000 таких дронів РФ в Ірану, потім про ще 2400 одиниць. БПЛА використовують для тилових міст, але не на нульовій лінії. Але цілком можливо, що їх почнуть використовувати для «ройових» бомбардувань. Це коли одночасно запускають велику кількість БПЛА для завдавання масованого удару.