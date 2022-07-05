Apple планує встановити на iPhone 14 рекордно високі ціни

Вихід нової моделі iPhone – це завжди подія у світі гаджетів, навколо якої відбуваються масові інформаційні спекуляції. З усіх кутів вилазять інсайдери і, посилаючись на закриті джерела, які ну точно заслуговують на довіру, діляться даними, які нерідко суперечать один одному. Але що ближче «яблучні» смартфони до продажу, то менше фейків і більше реальних даних.





Днями інсайдер @TheGalox опублікував звіт з найцікавішого питання: скільки цього разу доведеться відвалити за новенький iPhone останньої моделі?

Якщо інформація відповідає дійсності, Apple збирається встановити на новинку рекордно високий прайс – мінімальні цінники злетять на одразу 100 доларів. Так, ціна на базовий iPhone 14 почнеться з $799, за iPhone 14 Pro попросять від $1099, а iPhone 14 Pro Max обійдеться в $1199 і вище.

Окремо стоїть iPhone 14 Max, що прийшов на зміну mini, за нього попросять на цілих $200 більше, а підсумкова ціна фаблету почнеться від $899. Цінові рекорди може поставити iPhone 14 Pro Max з пам’яттю на 1 ТБ – модель ризикує підібратися до позначки $1699. Однак ніхто не може гарантувати, що ця інформація відповідає дійсності, як виявиться насправді, дізнаємося лише у вересні.