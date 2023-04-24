Від бюджетника до преміуму: кращі Android-смартфони для покупки в 2023 році

Редакція Engadget склала список найкращих Android-смартфонів у різних категоріях, рекомендованих для придбання у 2023 році.

Google Pixel 7 Pro був визнаний найкращим смартфоном на базі Android. Хоча це, можливо, не найпотужніший пристрій на ринку, розумне програмне забезпечення Google компенсує будь-які недоліки продуктивності.

OnePlus 11 був визнаний найкращим Android-смартфоном середнього класу. Engadget вважає, що цей пристрій ідеально підходить для користувачів, які шукають великий екран, вражаючі камери та високу продуктивність за більш доступною ціною, ніж звичайні флагманські телефони.

Google Pixel 6a був визнаний найкращим бюджетним смартфоном. Цей компактний пристрій оснащений 6,1-дюймовим OLED-дисплеєм, чіпом Google Tensor, а також 6 ГБ оперативної та 128 ГБ постійної пам’яті.

Samsung Galaxy S23 Ultra був визнаний найкращим смартфоном преміум-класу. Цей південнокорейський флагман може похвалитися першокласною продуктивністю, винятковим дисплеєм та однією з найкращих на ринку систем камер. Він також вирізняється підтримкою стилуса S Pen.

Samsung Galaxy Z Fold4 був визнаний найкращим складним смартфоном. Цей пристрій поєднує в собі смартфон і планшет, оснащений двома екранами розміром 6,2 і 7,8 дюйма. Примітно, що це один з небагатьох складних смартфонів на ринку, який має захист від води та пилу за стандартом IP68.