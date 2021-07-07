Названо найочікуваніші новинки смартфонів у липні 2021 року

Щомісяця на ринку смартфонів з’являються нові моделі. Іноді їх настільки багато, що легко пропустити реліз дійсно добротного пристрою. Щоб цього не сталося з нашими читачами, ми склали підбірку найкрутіших девайсів, які з’являться на ринку в липні.





№5 – Redmi 10

Ціна: поки невідома

Уже в цьому липні повинна бути представлена ​​лінійка пристроїв Redmi 10, яка буде складатися з бюджетних пристроїв. За останніми даними, моделі не сильно зростуть у ціні, хоч і отримають сучасний дизайн як у гаджетів Redmi Note 10, а також більш просунуту начинку.

№4 – Samsung Galaxy M22

Ціна: поки невідома

Корейці поки не робили ніяких офіційних заяв з приводу моделі, але в мережі вже є інформація про те, що Galaxy M22 пройшов Bluetooth-сертифікацію, а значить реліз смартфона не за горами.

Апарату приписують процесор Helio G80, а також 4 ГБ оперативної пам’яті. Ємність накопичувача складе 128 ГБ, а за автономність відповідатиме батарея ємністю 6000 мАг. В коробку з гаджетом корейці планують покласти 15-ватний адаптер незважаючи на те, що пристрій, судячи з усього, буде підтримувати 25-ватну швидку зарядку.

№3 – Poco F3 GT

Ціна: поки невідома

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Poco F3 GT вже отримав сертифікацію в Бюро Індійських Стандартів, що зазвичай вказує на швидкий реліз. За доступною на даний момент інформації смартфон буде побудований на базі процесора Dimensity 1200 – аналога Snapdragon 888 від компанії MediaTek. Компанію йому складуть до 12 ГБ оперативної пам’яті і 256 ГБ постійної.

Також моделі приписують 6.67-дюймовий екран з підвищеною частотою оновлення 120 Гц і потрійну камеру 64 + 8 + 2 МП. Ще однією фішкою може стати реактивна зарядка потужністю 67 Ват, що відповідає за підживлення АКБ ємністю 5065 мАг.

№2 – OnePlus Nord 2

Ціна: поки невідома

Поки про OnePlus Nord 2 відомо дуже мало і то вся інформація базується на основі чуток. Якщо вони виявляться правдою, смартфон отримає потрійну камеру 50 + 8 + 2 МП і 32-мегапіксельну фронталку. Додаткового датчика спереду, як у оригінального Nord, не передбачається.

Також пристрій може стати першим в асортименті OnePlus, побудованим на базі процесора MediaTek, а не Qualcomm. Що стосується дизайну, очікується, що Nord 2 виконають в стилі лінійки OnePlus 9.

№1 – Tecno Phantom X

Ціна: поки невідома

У липні відбудеться реліз Phantom X – дуже цікавого гаджета від набираючої обертів компанії Tecno. Смартфон пропонує власнику 90-герцовий AMOLED-дисплей діагоналлю 6.7 дюймів, корпус зі скла, пристойний процесор Helio G95 (310 тисяч в AnTuTu), потрійну камеру 50 + 13 + 8 МП з ширіком і телевіком, подвійну фронталку 48 + 8 і акумулятор ємністю 4700 мАг з 33-ватну швидку зарядку.