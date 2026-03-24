Офіційно представлено OnePlus 15T: компактний флагман із батареєю на 7500 мАг та топовим Snapdragon

Компанія OnePlus провела повноцінну презентацію своєї нової моделі — OnePlus 15T. Смартфон продовжує успішну концепцію торішнього 13T, пропонуючи безкомпромісні флагманські характеристики в зручному компактному формфакторі. Головним сюрпризом став неймовірний ривок в автономності пристрою.

Продуктивність та дисплей без рамок

Попри скромні габарити, під капотом OnePlus 15T працює найпотужніший на сьогодні чип Snapdragon 8 Elite Gen 5 (такий самий встановлено в базовому OnePlus 15). Користувачам будуть доступні конфігурації від 12 ГБ оперативної пам’яті (LPDDR5X) та 256 ГБ внутрішнього сховища до топової версії на 16 ГБ ОЗП та 1 ТБ флешпам’яті.

Лицьову панель займає 6,32-дюймовий плаский AMOLED-дисплей із роздільною здатністю 1,5K та надвисокою частотою оновлення 165 Гц. Екран оточений мікрорамками товщиною всього 1,1 мм. Варто зазначити один технічний нюанс: виробник використав LTPS-матрицю замість LTPO, тому динамічного зниження частоти оновлення до 1 Гц тут не передбачено.

Рекордна автономність та камери

Справжньою гордістю інженерів стала батарея. У відносно невеликий корпус вдалося вмістити інноваційний кремній-вуглецевий акумулятор місткістю аж 7500 мАг (для порівняння, попередник мав 6260 мАг). Смартфон підтримує швидке дротове заряджання на 100 Вт та бездротове на 50 Вт.

За фотоможливості відповідає система камер із фірмовими алгоритмами обробки LUMO:

Основна камера: 50 Мп.

50 Мп. Телеоб’єктив: із 3,5-кратним оптичним наближенням.

із 3,5-кратним оптичним наближенням. Фронтальна камера: 16 Мп.

Преміальні матеріали та ціни

Корпус OnePlus 15T отримав металеву рамку, настроювану фізичну кнопку дії та ультразвуковий сканер відбитків пальців під екраном. Пристрій може похвалитися безпрецедентним рівнем захисту від води та пилу одразу за кількома стандартами: IP66, IP68, IP69 та IP69K.

Наразі смартфон надійшов у продаж у Китаї за такими цінами: