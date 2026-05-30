Розслідування Reuters: співробітники Tesla самі не довіряють власному автопілоту FSD

Гучне розслідування агентства Reuters пролило світло на реальний стан справ із системою автономного водіння (Full Self-Driving, або FSD) від Tesla. Виявилося, що гучні заяви компанії про безпеку автопілота можуть суттєво розбігатися з реальністю, а самі співробітники, які навчають штучний інтелект, побоюються повністю покладатися на нього під час їзди.

Реальна статистика аварійності

Роками Tesla просуває свою систему FSD як майже ідеальний та готовий до повноцінного використання автопілот. Компанія офіційно заявляла, що використання FSD робить водіння в 10 разів безпечнішим за керування звичайною людиною. Проте журналісти Reuters порівняли ці заяви з ширшою федеральною статистикою ДТП і дійшли висновку, що дані Tesla щодо безпеки можуть бути завищені приблизно втричі.

«Сліпі зони» штучного інтелекту

Колишні співробітники компанії на умовах анонімності поділилися тривожними фактами. За їхніми словами, вони регулярно фіксували серйозні помилки в роботі автопілота. Серед головних проблем:

Складнощі з розпізнаванням пішоходів та мотоциклістів.

Ігнорування будівельних зон та спеціального транспорту на дорозі.

Система іноді перевищувала дозволену швидкість на 30 км/год після активації більш агресивного режиму водіння.

Проблема виявилася настільки гострою, що всередині Tesla довелося створити окрему команду, яка займалася виключно розбором інцидентів, коли автомобілі ледь не збивали людей.

Міф про роботакси без карт

Окрему увагу в розслідуванні приділили проєкту роботакси. Ілон Маск неодноразово публічно заявляв, що автомобілям Tesla не потрібні високоточні попередні карти доріг — мовляв, система орієнтується виключно за допомогою камер у реальному часі. Проте журналісти з’ясували, що перед запуском тестових зон для роботакси автомобілі компанії тижнями сканували маршрути, а фахівці вручну розмічали всі об’єкти на дорозі.