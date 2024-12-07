Перша лінія оборони: як захистити автомобіль від реагентів на українських дорогах

Зима стає справжнім випробуванням для автомобілів. Сіль і дорожні реагенти, які використовують комунальні служби для боротьби з ожеледицею, здатні прискорити корозію кузова і пошкодити лакофарбове покриття. Щоб мінімізувати збитки, експерти рекомендують вжити низку простих, але ефективних заходів.

Редакція GSMinfo зібрала декілька практичних рекомендацій щодо догляду за автомобілем у зимовий період.

Оцинковка: перша лінія захисту

Сучасні автомобілі вже оснащені захистом від корозії на заводі. Експерти пояснюють, що йдеться про оцинковане покриття кузова або використання сталі з цинковими добавками. Однак навіть цей захист не завжди витримує вплив агресивних хімікатів, якими обробляють українські дороги взимку.

Додаткова антикорозійна обробка

Найнадійнішим способом продовжити термін служби автомобіля фахівці називають антикорозійну обробку. Навіть якщо заводський антикор присутній, перед початком зими варто створити додатковий захисний шар. Це допоможе мінімізувати шкоду від реагентів і надовго зберегти кузов у хорошому стані.

Регулярне миття

Українцям радять якомога частіше мити автомобіль взимку. Це допомагає видалити наліт солі та хімікатів з кузова, фар і дисків. Особливо важливо не забувати чистити приховані ділянки машини, куди реагенти потрапляють особливо легко.

Крім того, потрібно уникати глибоких калюж – у них часто накопичується висока концентрація шкідливих речовин.

Поліроль

Ще один дієвий спосіб захисту – використання захисної поліролі. Цей матеріал створює на кузові плівку, яка перешкоджає проникненню хімічних речовин. Поліроль не тільки захищає машину, а й покращує її зовнішній вигляд, надаючи блиску.

Що робити взимку: