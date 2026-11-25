BYD вивела на китайський ринок третє покоління електричного кросовера Tang. Новинка отримала технологію надшвидкої зарядки, запас ходу до 850 км і ціну від 187 900 юанів, тобто приблизно 1,2 млн грн. Навіть базова версія пропонує регульовану підвіску, 16 динаміків і систему допомоги водієві God’s Eye C на основі камер.

Перший Tang з’явився в Китаї у 2015 році, друге покоління вийшло у 2018-му і згодом перетворилося на цілу серію в лінійці Dynasty, до якої увійшли Tang L (на експорт відомий як Atto 8 або Sealion 8) і великий Da Tang. Тепер до неї додалося третє покоління класичного Tang.

Дизайн і розміри

Зовні кросовер виконано в новому стилі серії Dynasty, який створив колишній дизайнер Alfa Romeo та Lamborghini Вольфганг Еггер. Спереду між фарами тягнеться фірмова світлова смуга «Вуса дракона» завдовжки 2,5 метра. Серед інших деталей є напівприховані дверні ручки, дах контрастного кольору за доплату і суцільний задній ліхтар.

Додайте GSMinfo до джерел у Google News Щоб бачити наші публікації у своїй стрічці новин

Суцільна смуга заднього ліхтаря та контрастний дах роблять новий Tang помітно сучаснішим за попередника

Довжина нового Tang становить 5045 мм, ширина 1980 мм, висота 1760 мм, а колісна база 2950 мм. Порівняно з попередником кросовер подовшав на 75 мм, став ширшим на 25 мм і вищим на 15 мм. На відміну від минулого покоління, новинка буде лише п’ятимісною. Об’єм багажника становить 910 л, а зі складеними спинками другого ряду сягає 2113 л. Під капотом є ще один відсік на 205 л.

Салон з холодильником і масажем

У салоні встановлено 30-дюймовий сенсорний екран, який тягнеться на водія та переднього пасажира. Базова версія скромніша, з 15,6-дюймовим дисплеєм і 10,25-дюймовою приладовою панеллю, яку за доплату можна замінити на 35,4-дюймову панорамну проєкцію на лобовому склі. Пасажири другого ряду отримали 1000 мм простору для ніг і спинки з нахилом до 130 градусів.

Другий ряд розрахований на комфорт: 1000 мм для ніг, регульовані спинки, підігрів, вентиляція й масаж

Серед інших можливостей — фонове підсвічування, вбудований холодильник на 6,8 л, а також підігрів, вентиляція й масаж передніх і крайніх задніх сидінь. За доплату камерну систему God’s Eye C можна замінити на версію God’s Eye B з лідаром.

Батареї, запас ходу та ціни

Базовий Tang має задній електромотор потужністю 300 кВт (402 к. с.) і батарею Blade 2.0 LFP на 88,7 кВт·год, якої вистачає на 730 км за циклом CLTC або 599 км за WLTP. Завдяки надшвидкій зарядці батарею можна поповнити з 10 до 97% усього за дев’ять хвилин. Найпотужніша версія з повним приводом розвиває 515 кВт (691 к. с.), розганяється до 100 км/год за 4,3 с і має підрульові задні колеса.

Версія Батарея і привід Запас ходу (CLTC / WLTP) Ціна в Китаї Базова 88,7 кВт·год, задній, 300 кВт 730 / 599 км 187 900 юанів (≈1,2 млн грн) Друга 105,8 кВт·год, задній, 300 кВт 850 / 697 км 207 900 юанів (≈1,3 млн грн) Третя 105,8 кВт·год, задній, пневмопідвіска, 22 динаміки Devialet 850 / 697 км 219 900 юанів (≈1,4 млн грн) Повнопривідна повний, 515 кВт, 0–100 км/год за 4,3 с 770 / 631 км 239 900 юанів (≈1,5 млн грн)

Нагадаємо, раніше ми писали, що BYD показала нове покоління седана Han із запасом ходу до 875 км, а також про те, що BYD веде переговори про купівлю заводу у Франції.