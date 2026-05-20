Android Auto отримає YouTube та Netflix, але дивитися їх можна буде лише на парковці

Google готує одне з найбільших оновлень Android Auto за останній час. Однією з головних змін стане підтримка відеододатків на екрані автомобільної мультимедійної системи. Першим таким сервісом має стати YouTube, а згодом очікується підтримка інших платформ, зокрема Netflix.

Втім, функція матиме жорстке обмеження: відео можна буде дивитися лише тоді, коли автомобіль стоїть на місці. Такий сценарій розрахований на паузи в дорозі, очікування на парковці або заряджання електромобіля. Щойно авто почне рухатися, відтворення відео автоматично зупиниться або перейде в безпечніший режим.

Як працюватиме відео в Android Auto

YouTube в Android Auto підтримуватиме відтворення відео з частотою до 60 кадрів/с, але лише на сумісних мультимедійних системах. Для цього автомобіль має мати достатньо якісний дисплей і продуктивне обладнання, здатне плавно обробляти відео.

The next generation of Android Auto has new visuals that look great on any car screen, premium entertainment and a more helpful Gemini. #TheAndroidShow pic.twitter.com/F4xWtChtMl — Google (@Google) May 12, 2026

Серед автовиробників, які можуть одними з перших отримати підтримку таких можливостей, згадуються BMW, Ford, Hyundai, Kia, Renault, Škoda, Volvo та Mercedes-Benz. Очікується, що саме сучасні моделі з потужнішими мультимедійними системами першими підтримають нове покоління відеододатків в Android Auto.

Безпека залишиться головним обмеженням

Google окремо наголошує на безпеці. Відео не буде доступне під час руху, щоб не відволікати водія. Для підтримуваних застосунків передбачений режим переходу в audio-only: коли автомобіль рушає, зображення зникає або замінюється статичною картинкою, а звук може продовжити відтворюватися у фоновому режимі.

У випадку YouTube така можливість може залежати від підписки. Наприклад, фонове прослуховування відео зазвичай доступне користувачам YouTube Premium, тому на безплатній версії відтворення може просто зупинятися після початку руху.

Оновлення Android Auto також включатиме інші зміни: новий інтерфейс, віджети, покращення Google Maps з 3D-навігацією, підтримку Gemini та розширені мультимедійні можливості. Google заявляє, що ці функції з’являтимуться в сумісних автомобілях поступово протягом року.