Xiaomi YU7 отримає версію з рекордним запасом ходу

Компанія Xiaomi готується розширити лінійку електрокарів YU7 новою моделлю — про це повідомило міністерство промисловості та інформаційних технологій Китаю. Заявлена дальність ходу транспортного засобу становитиме до 835 кілометрів.

За наявними даними, автомобіль оснастять електродвигуном потужністю 235 кВт (трохи більше 315 к.с.) і акумулятором з підтримкою 800-вольтової зарядки. Кузов новинки збереже той же дизайн, що і у інших представників серії. Його розміри складуть 4999 мм в довжину, 1996 мм в ширину і 1600 мм у висоту при ширині колісної бази в 3000 мм.

Інтер’єр майбутнього авто включає в себе двоколірну колірну гамму, центральний екран управління і оновлений проекційний дисплей, який відображає ключову інформацію про поїздку. Прем’єра нової версії Xiaomi YU7 запланована на червень або липень поточного року, ціна поки не оголошена.