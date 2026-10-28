Audi рекомендувала не заряджати деякі електромобілі понад 80% через ризик перегріву

Концерн Volkswagen Group of America розпочав відкличну кампанію, яка охоплює 9048 електромобілів Audi Q4 e-tron та Q4 Sportback e-tron 2024–2025 модельних років. Причиною стало виявлення потенційної несправності акумуляторних батарей, яка за певних умов може призвести до перегрівання та займання. Інформацію про відкликання оприлюднило американське Національне управління безпеки дорожнього руху (NHTSA), зареєструвавши кампанію під номером 26V698000.

Поки виробник не розробить остаточного рішення, власникам автомобілів, які потрапили під відкликання, рекомендують не заряджати батарею більш ніж на 80%. Це тимчасовий захід безпеки, який дозволяє знизити ризик небезпечних процесів усередині акумулятора. Водночас обмеження зменшує доступний запас ходу, що може створювати незручності під час далеких поїздок.

Audi Q4 e-tron

Чому батареї Audi можуть загорітися

За інформацією NHTSA, проблема пов’язана з можливим тепловим розгоном акумуляторних елементів. Якщо одна з комірок починає неконтрольовано перегріватися, тепло може передаватися сусіднім елементам і спричиняти ланцюгову реакцію. Такий процес називають термічним поширенням, і в найгіршому випадку він може призвести до пожежі високовольтної батареї.

Додайте GSMinfo до джерел у Google News Щоб бачити наші публікації у своїй стрічці новин

Під час внутрішнього розслідування Audi виявила, що частина автомобілів Q4 e-tron використовує акумулятори з такими самими характеристиками та особливостями виробництва, як і інші електромобілі Volkswagen Group, у яких раніше зафіксували небезпечні випадки перегрівання. Саме це стало підставою для розширення відкличної кампанії. При цьому точна першопричина несправності поки залишається невстановленою.

Важливо, що станом на момент оголошення відкликання компанія Audi не повідомляла про підтверджені пожежі, аварії або травмування людей, безпосередньо пов’язані з цією проблемою на Q4 e-tron. Таким чином, відклична кампанія має запобіжний характер і не означає, що всі автомобілі зазначених років випуску обов’язково мають дефект.

Аналогічна проблема торкнулася й електричного кросовера Volkswagen ID.4. Раніше компанія оголосила про відкликання 22 524 таких машин 2023–2026 модельних років. Їхнім власникам також рекомендували обмежити максимальний заряд до 80%, оскільки за певних умов заряджання існує ризик перегрівання батареї.

Що робити власникам електромобілів Audi

Наразі відкликання Audi Q4 e-tron офіційно оголошене для американського ринку. Власники автомобілів можуть перевірити участь конкретної машини в кампанії за VIN-кодом через базу NHTSA. Інформація про відповідні автомобілі доступна в системі з 23 жовтня 2026 року, а внутрішній номер кампанії Audi — 93SK.

Якщо електромобіль потрапив під відкликання, виробник радить дотримуватися таких рекомендацій:

Не заряджати високовольтну батарею більш ніж на 80%.

Звернутися до офіційного дилера Audi для перевірки стану акумулятора.

Дотримуватися подальших інструкцій виробника щодо усунення несправності.

За потреби дилер може встановити програмне обмеження максимальної зарядженості батареї. Остаточний спосіб ремонту поки перебуває на стадії розробки, тому терміни повного усунення проблеми невідомі. Усі необхідні роботи в межах американської відкличної кампанії мають виконуватися безкоштовно.

Перші офіційні повідомлення власникам Audi планують розіслати 18 грудня 2026 року. Після підготовки технічного рішення компанія надішле додаткові інструкції щодо ремонту.

Для українських автомобілістів ця інформація також може бути актуальною, особливо якщо Audi Q4 e-tron була імпортована зі США. Однак сам факт належності автомобіля до зазначених модельних років не означає автоматичної участі у відкликанні. Перевірити статус конкретної машини необхідно за VIN-кодом, а для автомобілів інших ринків — додатково уточнити інформацію в представництва Audi.