Zeekr готує масштабне оновлення седана 007: 900-вольтова система та суперчіп від NVIDIA

Слідом за оновленим універсалом 001 компанія Zeekr готує до випуску нове покоління моделі 007. У 2026 році електрокар отримає значний технічний апгрейд, який наблизить його до флагманів ринку.

Ключові зміни: архітектура та “мізки” Головним нововведенням стане перехід на 900-вольтову електричну архітектуру (аналогічно до нового Zeekr 001). Це забезпечить швидшу зарядку та потенціал для підвищення потужності двигунів. За інтелект електрокара відповідатиме новітня обчислювальна платформа з чіпом NVIDIA Drive Thor-U продуктивністю 700 TOPS. Він замінить попередню зв’язку з двох чіпів Orin X і стане основою для роботи системи допомоги водієві нового покоління.

Розумний автопілот На базі нового заліза працюватиме система Geely Afari Smart Driving (G-ASD). Вона об’єднує дані з лідарів, радарів і камер для складніших маневрів. Серед заявлених фішок:

навігація на багаторівневих підземних паркінгах;

розпізнавання шлагбаумів;

впевненіша поведінка у щільному міському трафіку.

Характеристики та ціна Базова версія збереже батарею на 75 кВт-год (запас ходу 688 км за циклом CLTC), а топова отримає акумулятор на 100 кВт-год, що дозволить проїжджати до 870 км. Потужність повнопривідної версії складе 475 кВт, а розгін до «сотні» займатиме близько 4 секунд.

Вихід оновленого Zeekr 007 заплановано на другий квартал 2026 року. Очікувана ціна в Китаї варіюватиметься від 30 до 43 тисяч доларів.