Steam назвав найшвидшого провайдера України

Ігрова платформа Steam оприлюднила свіжу статистику швидкості завантаження контенту в мережах українських провайдерів. Беззаперечним лідером став «Ланет», який продемонстрував середню швидкість 121 Мбіт/с.

Лідери та новачки: За даними аналізу, до трійки лідерів також увійшли «Тріолан» (90,7 Мбіт/с) та Vodafone Україна (89,7 Мбіт/с). Четверту сходинку посів харківський «Макснет» (88,1 Мбіт/с). Цікаво, що вперше до десятки найпопулярніших провайдерів на платформі потрапив супутниковий інтернет Starlink із середнім показником 57,9 Мбіт/с.

Глобальна статистика та падіння рейтингів: Загалом українські геймери за тиждень завантажили 20,5 петабайта даних, що становить 1,3% від усього світового трафіку Steam. Середня швидкість по країні — 71,5 Мбіт/с.

Водночас дані сервісу Ookla (Speedtest) показують тривожну тенденцію. У світовому рейтингу за грудень 2025 року Україна втратила позиції, посівши 79-те місце за мобільним інтернетом (46,19 Мбіт/с) та 82-ге за фіксованим (91,03 Мбіт/с). Аналітики пов’язують це з атаками на енергетичну інфраструктуру та нестабільним електропостачанням мереж.

Цікавий факт: Харків випереджає столицю за швидкістю мобільного інтернету, тоді як у Києві кращі показники фіксованого доступу.