В Україні різко впали ціни на картоплю: фермери масово розпродають запаси

На оптових ринках України фіксується стрімке зниження вартості картоплі. Наразі кілограм цього базового овочу коштує від 6 до 13 гривень, що на 20% дешевше, ніж наприкінці минулого тижня. Більше того, порівняно з аналогічним періодом минулого року ціни обвалилися аж на 61%.
Чому ціни йдуть донизу? Аналітики проєкту EastFruit виділяють кілька ключових причин такої цінової динаміки:
- Погіршення якості: Через весняне потепління та умови зберігання у сховищах значно зросла частка «некондиційної» картоплі, яка швидко втрачає свій товарний вигляд.
- Підготовка до посівної: Фермерам терміново потрібно звільняти склади для нового аграрного сезону, тому вони готові суттєво знижувати відпускні ціни, аби швидше розпродати залишки.
- Високий врожай: Торік в Україні зібрали відмінний врожай, що дозволило аграріям сформувати величезні запаси.
Як зазначає аналітик Українського клубу аграрного бізнесу Максим Гопка, завдяки вдалому сезону 2025 року загальна вартість овочів «борщового набору» зараз є помітно нижчою за минулорічну.
Що буде далі: Попри суттєві знижки, активність покупців на оптовому ринку залишається стриманою. Експерти прогнозують, що якщо попит не зросте, а фермери продовжать активно позбуватися запасів зі сховищ, найближчим часом ціни на картоплю можуть знизитися ще більше. Для звичайних споживачів це позитивний сигнал, адже базові продукти стають доступнішими.