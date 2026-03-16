В Україні різко впали ціни на картоплю: фермери масово розпродають запаси

На оптових ринках України фіксується стрімке зниження вартості картоплі. Наразі кілограм цього базового овочу коштує від 6 до 13 гривень, що на 20% дешевше, ніж наприкінці минулого тижня. Більше того, порівняно з аналогічним періодом минулого року ціни обвалилися аж на 61%.

Чому ціни йдуть донизу? Аналітики проєкту EastFruit виділяють кілька ключових причин такої цінової динаміки:

Погіршення якості: Через весняне потепління та умови зберігання у сховищах значно зросла частка «некондиційної» картоплі, яка швидко втрачає свій товарний вигляд.

Як зазначає аналітик Українського клубу аграрного бізнесу Максим Гопка, завдяки вдалому сезону 2025 року загальна вартість овочів «борщового набору» зараз є помітно нижчою за минулорічну.

Що буде далі: Попри суттєві знижки, активність покупців на оптовому ринку залишається стриманою. Експерти прогнозують, що якщо попит не зросте, а фермери продовжать активно позбуватися запасів зі сховищ, найближчим часом ціни на картоплю можуть знизитися ще більше. Для звичайних споживачів це позитивний сигнал, адже базові продукти стають доступнішими.