Люди засипають ШІ-чатботів питаннями про здоров’я: Microsoft і клініка Майо хочуть зробити такі відповіді безпечнішими

Microsoft оголосила про партнерство з Mayo Clinic для розробки спеціалізованої ШІ-моделі у сфері охорони здоров’я. Компанії хочуть створити систему, яка працюватиме не як універсальний чатбот, а як інструмент, навчений на медичних знаннях, клінічному досвіді та знеособлених даних пацієнтів Mayo Clinic.

Ідея проєкту виникла на тлі того, що дедалі більше людей звертаються до ШІ з медичними питаннями. Проблема в тому, що звичайні мовні моделі навчаються на дуже різному контенті з інтернету, тому їхні поради можуть бути неточними або навіть небезпечними. Microsoft і Mayo Clinic хочуть зробити більш надійну систему, здатну підтримувати клінічне мислення, допомагати з ранньою діагностикою та персоналізованими рішеннями щодо лікування.

Модель поєднає медичну експертизу Mayo Clinic, знеособлені клінічні дані, довгострокові спостереження за пацієнтами та інженерні можливості Microsoft у сфері ШІ й хмарних технологій. Важливо, що сама модель належатиме Mayo Clinic, а Microsoft планує надати доступ до неї іншим організаціям через Azure Foundry API.

Спочатку систему тестуватимуть у клінічному середовищі Mayo Clinic. Там лікарі зможуть перевіряти її роботу, уточнювати результати й поступово вдосконалювати модель на реальних сценаріях. У компаніях підкреслюють, що медичний ШІ потребує значно суворішої перевірки, ніж звичайні споживчі чатботи: тут важливі не лише точність відповідей, а й безпека, контроль, відповідальність і робота з чутливими даними.

Попри гучні заяви, це не означає швидкої заміни лікарів штучним інтелектом. Навпаки, проєкт поки позиціонують як інструмент підтримки для медиків і пацієнтів. Представники Mayo Clinic і Microsoft визнають, що на навчання, перевірку та впровадження такої системи у високоризиковій медицині можуть піти роки.