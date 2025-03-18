КНДР обійшла Сальвадор і Бутан за запасами біткоїну після пограбування Bybit

За даними Arkham Intelligence, Північна Корея значно збільшила свої біткоін-активи після злому криптовалютної біржі Bybit 21 лютого . Внаслідок атаки хакери викрали криптовалюту на суму $1,4 млрд, що стало найбільшою крадіжкою цифрових активів в історії криптобірж. Після цього Lazarus конвертувала значну частину вкраденого ефіру в біткоїн, використовуючи децентралізований протокол THORChain.

Тепер запаси КНДР у біткоїні оцінюються в $1,13 млрд ( 13 518 BTC ), що ставить її вище Бутану з його 10635 BTC і Сальвадора з 6 119 BTC . Бутан нарощує свої запаси рахунок масштабного майнінгу, а Сальвадор систематично купує криптовалюту з 2021 року, коли біткоїн отримав статус офіційного платіжного кошти країни.

До атаки на Bybit угруповання Lazarus вже здійснило кілька великих кіберзлочинів. У 2022 році воно вкрало $615 млн із платформи Ronin Network, а в 2023 році атакувало японську компанію DMM Bitcoin, викравши $308 млн.

Крім біткоїну, північнокорейські хакери мають криптоактиви на суму близько $30 млн, включаючи ETH, BNB, DAI і BUSD. Однак, незважаючи на їх великі запаси, КНДР далеко до США, які, за даними Arkham Intelligence, контролюють 198 109 BTC , конфіскованих у ході кримінальних та цивільних розглядів. Великобританія також входить до числа найбільших власників із запасом 61 245 BTC .

Вашингтон неодноразово заявляв, що Північна Корея фінансує половину своєї програми створення зброї масової поразки та балістичних ракет за рахунок кібератак та крадіжок криптовалют. Незважаючи на міжнародні санкції та спроби запобігти незаконним фінансовим потокам, Північна Корея продовжує активно діяти в тіньовій криптоекономіці.