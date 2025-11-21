Copilot переїжджає в Google Chrome: Microsoft готує розширення для тих, хто не хоче користуватися Edge

«Якщо не можеш перемогти ворога — очоль його»: схоже, саме таким принципом вирішила керуватися корпорація Microsoft у своїй боротьбі за увагу інтернет-користувачів. Усвідомлюючи, що попри всі спроби просування, фірмовий браузер Edge все ще суттєво поступається популярністю Google Chrome, редмондський гігант обрав нову стратегію експансії своїх сервісів безпосередньо на платформу конкурента. Згідно з даними оновленої дорожньої карти Microsoft 365, компанія розпочала активну розробку спеціального розширення свого фірмового ШІ-помічника Copilot для Chrome.

Основна ідея полягає в глибокій інтеграції сервісів Copilot Search та Copilot Chat у середовище браузера від Google. Це суттєво розширить функціональність для користувачів, дозволяючи їм використовувати потужні інструменти штучного інтелекту Microsoft без необхідності перемикатися на Edge. Серед ключових можливостей майбутнього розширення заявлено:

розумний пошук інформації з використанням алгоритмів ШІ;

миттєве узагальнення (самарі) змісту вебсторінок;

аналіз та обробку пошукових результатів, що базуються на корпоративних даних Microsoft 365.

Варто зазначити, що на поточному етапі розробка фокусується виключно на корпоративному сегменті — йдеться про бізнес-версію ШІ-помічника, яка має підвищити продуктивність працівників компаній. Однак експерти не виключають, що в разі успіху аналогічний функціонал згодом може стати доступним і для звичайних споживачів. Згідно з офіційними планами компанії, повноцінне розгортання розширення Copilot для користувачів Chrome заплановане на лютий 2026 року.