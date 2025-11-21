На Android-смартфони вийшов ШІ-браузер Comet

Perplexity випустила на Android свій ШІ-браузер Comet. Додаток вже доступний для завантаження. Всередині майже ті ж функції, що і в ПК-версії.

Користувачі можуть викликати ШІ-помічника, задавати питання про вміст сторінок і отримувати короткі пояснення.

Comet, як пишуть ЗМІ, став одним з перших повноцінних мобільних браузерів, створених навколо ШІ. Поки що ChatGPT Atlas існує тільки на macOS, а Gemini в Chrome працює «скоріше як доповнення» до простого браузера.

В Android-версії також є голосовий режим. Однак синхронізація історії та закладок між мобільним і ПК-варіантом Comet поки недоступна. Представник Perplexity повідомив ЗМІ, що ця функція з’явиться в найближчі тижні.

У планах — покращений голосовий режим і вбудований менеджер паролів.