HONOR Watch X5 отримає набір вбудованих ігор

Компанія HONOR готує до анонсу ще один цікавий девайс — смарт-годинник HONOR Watch X5. Головний акцент у ньому буде зроблено на зручності та функціональності.

Згідно з витоками, годинник отримав 1,97-дюймову AMOLED-панель з тонкими рамками шириною 1,8 мм, частотою оновлення 60 Гц і підтримкою Always-On Display. Корпус виконаний з алюмінієвого сплаву і важить всього 29 г при товщині 9,99 мм, а ремінці можна швидко міняти на сумісні з кріпленням 22 мм.

HONOR Watch X5 також отримали незалежний GPS-модуль з підтримкою п’яти систем, оновлений барометр і компас. Вологозахист 5 ATM і IP68 дозволяють плавати і використовувати годинник під дощем. З трекінгу доступні моніторинг пульсу, кисню в крові, аналіз сну, функції жіночого здоров’я і більше 120 спортивних режимів. Окремо виділяється програма зниження ваги на базі ШІ, створена спільно з китайськими університетами — вона дає персональні рекомендації та оцінює прогрес.

Серед інших особливостей HONOR Watch X5 — дзвінки по Bluetooth, NFC-платежі, управління камерою та музикою, режим «Не турбувати» і набір вбудованих міні-ігор. У звичайному режимі Watch X5 працюють до 14 днів.

У Китаї вже відкрито попереднє замовлення на HONOR Watch X5 за ціною 449 юанів (~$63), а офіційна презентація призначена на 24 листопада.