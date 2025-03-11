Шанувальники Kingdom Come: Deliverance II дізналися справжні ціни в Богемії XIV століття

Kingdom Come: Deliverance II залишила гравців у повному захваті, проте є у неї одне слабке місце – поганий баланс економіки, про що вже відкрито говорили автори. Тепер геймерам вдалося знайти реальні ціни на різні речі в XIV столітті, і вони сильно відрізняються від представлених у грі.

Користувач під ніком Fissherin опублікував на Reddit фотографію інформаційного стенда з Влашського двору в Кутна-Горі, на якому можна побачити справжні ціни чотирнадцятого століття. З грою у них мало спільного: робоча сокира обійшлася б покупцеві в три гроші, а лопата – в один. Шістдесят яєць теж коштували всього лише гріш, а ось вино було дуже дорогим: за бочечку місцевого просили 128 грошей, за австрійське – аж 672 (що й зрозуміло, враховуючи середньовічні логістичні системи).

Що ж до коня, найдешевшого можна було дозволити собі за 128 грошей, а найкращого – за 384 (у грі розцінки доходять до п’яти з гаком тисяч монет). При цьому робота вмілого ремісника оцінювалася в 20 грошей за тиждень, а наймита-денювальника – лише в 6. Дозволити собі житло вони не могли: будинок у місті коштував близько 9 тисяч грошей. Однак, судячи з цих даних, середньостатистичний Індржих був би в Богемії одним із найзаможніших олігархів: у другій половині гри персонаж багатіє стрімкими темпами, навіть якщо уникає злодійства. У коментарях геймери помітили, що бандити в околицях Кутна-Гори могли б просто продати свої обладунки і жити на виручені гроші до кінця своїх днів.

Можливо, з економікою щось зроблять у прийдешньому патчі, який вийде для гри вже 13 березня. Автори обіцяють понад тисячу виправлень, робота над якими тривала п’ять з гаком місяців.